Αγωνία για τον Τζόνσον: Πώς έφτασε να νοσηλευτεί στην εντατική

Ώρες αγωνίας ζεί η Βρετανία μετά την εισαγωγή στην εντατική του πρωθυπουργού της χώρας Μπόρις Τζόνσον, το βράδυ της Δευτέρας, έντεκα ημέρες μετά τη διάγνωση ότι έχει προσβληθεί από κορωνοϊό.

Ο Τζόνσον νοσηλεύεται στο St Thomas' Hospital, στο Λονδίνο, καθώς τα συμπτώματα του κορωνοϊού επιδεινώθηκαν από «ήπια» σε «επίμονα».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η εισαγωγή του Τζόνσον στη ΜΕΘ αποφασίστηκε για την περίπτωση κατά την οποία χρειαστεί αναπνευστική υποστήριξη.

Οι πρώτες ενδείξεις για την νοσηλεία του Βρετανού πρωθυπουργού είχαν παρουσιαστεί την περασμένη Πέμπτη όταν και τότε είχε πρωτοκυκλοφορήσει η πληροφορία ότι ετοιμάζεται κρεβάτι για τον Τζόνσον στο νοσοκομείο στο οποίο τελικά μεταφέρθηκε. Την Παρασκευή το μεσημέρι επιχειρήθηκε να διασκεδαστούν οι εντυπώσεις με ένα βίντεο στο οποίο ο ίδιος έλεγε «αισθάνομαι καλύτερα όμως έχω ακόμα πυρετό». Η εισαγωγή του στο νοσοκομείο έγινε στις 19:30 το απόγευμα της Κυριακής (ώρα Βρετανίας) με αυτοκίνητο - και αφού μέλη του υπουργικού συμβουλίου διαπίστωσαν την επιδείνωση της υγείας του σε τηλεδιάσκεψη το πρωί της ίδιας ημέρας - πριν τελικά την εισαγωγή του σε κρεβάτι ΜΕΘ στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας.

Συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη της Κυριακής περιέγραψαν, σύμφωνα με την Daily Mail, τον Τζόνσον ως χλωμό και κουρασμένο με ορισμένους να μιλούν και για δυσκολία στην αναπνοή.

Τα ηνία της χώρας έχει αναλάβει, εντωμεταξύ, ο Ντόμινικ Ράαμπ, ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, προσωρινά, λένε από τη Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο ίδιος ο Βρετανός ΥΠΕΞ που εκτελεί χρέη επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας, υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός Τζόνσον εξακολουθεί να είναι επικεφαλής της κυβέρνησης

Αρκετοί βουλευτές κατηγορούν τον Μπόρις Τζόνσον ότι θέλησε να μιμηθεί το ίνδαλμα του, τον Ούινστον Τσόρτσιλ, αψηφώντας την ασθένεια και αδιαφορώντας για τις προειδοποιήσεις των ιατρών και επιστημόνων για την επικινδυνότητα του νέου ιού.

Σε μια προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και να καθησυχάσει τους πολίτες της Βρετανίας, ο Μπόρις Τζόνσον ανέβασε στο λογαριασμό του στο twitter μήνυμα προς τους πολίτες πως είναι καλά και σε καλή διάθεση.

«Χθες (σ.σ. την Κυριακή) το βράδυ, μετά τη συμβουλή του γιατρού μου, πήγα στο νοσοκομείο για κάποιες εξετάσεις ρουτίνας καθώς ακόμα έχω συμπτώματα από τον κορωνοϊό. Είμαι σε καλή διάθεση και σε επαφή με την ομάδα μου, καθώς δουλεύουμε μαζί για να νικήσουμε τον ιό και να κρατήσουμε του πάντες ασφαλείς.

Θα ήθελα να πω ευχαριστώ σε όλο το υπέροχο προσωπικό του NHS (σ.σ. βρετανικό ΕΣΥ), που προσέχει εμένα και άλλους αυτή τη δύσκολη περίοδο. Είναι οι καλύτεροι της Βρετανίας. Μείνετε ασφαλείς όλοι και σας παρακαλώ να θυμάστε να μένετε σπίτι για να προστατεύσετε το NHS και να σώσετε ζωές», έγραψε ο ίδιος.

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 6, 2020