Αίγυπτος: Αμμοθύελλα κάλυψε το Κάιρο και τη Διώρυγα του Σουέζ (Βίντεο)

Σκηνές που παραπέμπουν σε ταινίες του Χόλιγουντ καταγράφηκαν την Πέμπτη στην Αίγυπτο όταν αμμοθύελλα σάρωσε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας με τον απολογισμό να κάνει λόγο για έναν νεκρό και πέντε τραυματίες.

Βίντεο τόσο από το Κάιρο όσο και από τη Διώρυγα του Σουέζ αποτυπώνουν την ένταση του φαινομένου που προκάλεσε αποκόσμες εικόνες.

Στο Κάιρο η αμμοθύελα προκάλεσε την κατάρρευση μιας διαφημιστικής πινακίδας που έπεσε πάνω σε τέσσερα αυτοκίνητα στο κέντρο της πόλης.

There was a massive sandstorm in Egypt earlier today, this is what it looked like in Suez https://t.co/IywnzZeibn

Στη Διώρυγα του Σουέζ έκλεισαν δύο λιμάνια «λόγω των κακών καιρικών συνθηκών καθώς την αμμοθύελα «συνόδευαν» ισχυροί άνεμοι και μεγάλα κύματα.

One person was killed and five others were wounded in the Egyptian capital Cairo as a massive sandstorm hit several parts of Egypt on Thursday https://t.co/6vmhfmT4il pic.twitter.com/19jMdfdGXJ

— China Xinhua News (@XHNews) June 1, 2023