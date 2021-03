Αίγυπτος:Στους 16 οι νεκροί από την κατάρρευση δεκαώροφου κτιρίου

Στα 16 ανέρχονται πλέον τα θύματα από τη φονική κατάρρευση δεκαώροφου κτιρίου που έγινε συντρίμμια στο Κάιρο.

Πηγές από τις αιγυπτιακές αρχές ασφαλείας δήλωσαν ότι τα συνεργεία διάσωσης εντόπισαν οκτώ ακόμη νεκρούς, εκ των οποίων δύο Σουδανοί πολίτες, που διέμεναν στην πολυκατοικία.

Η κατάρρευση του δεκαώροφου κτιρίου που σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Κάιρο της Αιγύπτου, και πιο συγκεκριμένα στην πυκνοκατοικημένη συνοικία του Γκεσρ Σουέζ.

Five were killed and 24 others injured in a building collapse in Egypt's Cairo https://t.co/6G0wIqALP9 pic.twitter.com/MCDVJ1iwrI

— China Xinhua News (@XHNews) March 27, 2021