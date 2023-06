Aϊτή: Τουλάχιστον 42 νεκροί και χιλιάδες εκτοπισμένοι εξαιτίας πλημμυρών - Δείτε βίντεο

Σφοδρές βροχοπτώσεις έπληξαν την Αϊτή το σαββατοκύριακο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 42 άνθρωποι, ενώ άλλοι 11 αγνοούνται, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα χθες Δευτέρα η Πολιτική Προστασία.

Οι σφοδρές βροχές προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις σε επτά από τους δέκα νομούς της χώρας, που είναι ήδη βυθισμένη σε οξεία ανθρωπιστική κρίση τροφοδοτούμενη από τη βία των συμμοριών.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, που έκανε λόγο από την πλευρά του για 15 νεκρούς και 8 αγνοούμενους, οι βροχοπτώσεις έπληξαν 37.000 ανθρώπους και ανάγκασαν 13.400 να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η πόλη Λεογκάν, 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρες, υπέστη ιδιαίτερα σκληρό χτύπημα, εκτεταμένες ζημιές εξαιτίας της υπερχείλισης τριών ποταμών.

🇭🇹 | #BREAKING: Severe floods continue in Haiti. #Haiti #Floods #Emergency pic.twitter.com/1um5yg16CR

Τουλάχιστον 20 κάτοικοί της έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας.

«Οι κάτοικοι είναι απελπισμένοι. Τα έχασαν όλα. Τα νερά κατέστρεψαν τα χωράφια τους, έπνιξαν τα ζώα τους», περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δήμαρχος της Λεογκάν, ο Ερνσόν Ανρί.

Χιλιάδες οικογένειες επλήγησαν στην πόλη, σημείωσε, υπογραμμίζοντας πως χρειάζονται τρόφιμα, πόσιμο νερό και φάρμακα.

Οι πλημμύρες προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές σε όλη τη χώρα, κατέστρεψαν εκατοντάδες σπίτια και προκάλεσαν ζημιές σε δρόμους.

Haiti – 15 Dead, 8 Missing After Flooding and Landslides Caused Widespread Damage https://t.co/bNqZHdhbAp via @Flood_List pic.twitter.com/mEjdg8qdzL

— FloodList (@Flood_List) June 5, 2023

«Παρότι δεν επρόκειτο για κυκλώνα ή τροπική καταιγίδα, οι ζημιές που παρατηρούνται στις πληγείσες περιοχές είναι μεγάλες», τόνισε ο Ζαν-Μαρτέν Μπάουερ, συντονιστής του ανθρωπιστικού έργου του ΟΗΕ στην Αϊτή, σε ανακοίνωσή του.

Ο πρωθυπουργός Αριέλ Ανρί ενεργοποίησε το εθνικό κέντρο επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων.

Ο εξαιρετικά βαρύς απολογισμός φέρνει στο φως το πόσο ευάλωτη είναι η φτωχότερη χώρα της περιοχής στις φυσικές καταστροφές και το πόσο μεγάλες είναι οι ελλείψεις όσον αφορά τη μείωση των κινδύνων, την ώρα που μόλις άρχισε η περίοδος των κυκλώνων.

Σύμφωνα με τον Ερνσόν Ανρί αν είχαν γίνει εργασίες σε λεκάνες απορροές οι ζημιές στη Λεογκάν δεν θα ήταν τόσο μεγάλες.

Ήδη προτού αντιμετωπίσει αυτή την καταστροφή η Αϊτή βρισκόταν αντιμέτωπη με πολύ σοβαρή κρίση, με σχεδόν τον μισό πληθυσμό της να χρειάζεται ανθρωπιστική βοήθεια, αριθμό που διπλασιάστηκε μέσα σε μόλις πέντε χρόνια, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ