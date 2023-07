Αμερικανίδα αποκεφάλισε τον εραστή της και ασέλγησε στη σορό του

Η δίκη μιας Αμερικανίδας που κατηγορείται ότι αποκεφάλισε τον εραστή της και ασέλγησε στη σορό του έχει τραβήξει την προσοχή των διεθνών ΜΜΕ, τόσο εξαιτίας των σοκαριστικών λεπτομερειών της υπόθεσης που είχε συγκλονίσει τις ΗΠΑ το περασμένο έτος, όσο και λόγω της αλλόκοτης συμπεριφοράς που επιδεικνύει η κατηγορουμένη στο δικαστήριο.

Η 25χρονη Taylor Schabusiness συνελήφθη τον Φεβρουάριο του 2022 για τον φόνο του Shad Thyrion στο σπίτι της μητέρας του θύματος στην περιοχή Γκριν Μπέι του Γουισκόνσιν. Η Schabusiness αποκεφάλισε τον Thyrion, ασέλγησε στη σορό του και στη συνέχεια διαμέλισε το πτώμα του, σύμφωνα με τα ευρήματα των ερευνητών. Η μητέρα του νεαρού άνδρα βρήκε το κεφάλι του και το μόριό του μέσα σε έναν κουβά και ειδοποίησε τους αστυνομικούς, που φτάνοντας στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκαν μπροστά σε έναν πραγματικό εφιάλτη.

Η 25χρονη φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι, κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης με τον Thyrion, ξεκίνησε να στραγγαλίζει τον άνδρα σαν ερωτικό παιχνίδι, όμως της άρεσε τόσο που δεν ήθελε να σταματήσει.

Σύμφωνα με το Law and Crime Network που καλύπτει την υπόθεση, στο δικαστήριο προβλήθηκαν τις δύο προηγούμενες μέρες βίντεο που δείχνουν τη στιγμή που οι αστυνομικοί ανακαλύπτουν τον ματωμένο κουβά στο σπίτι της μητέρας του θύματος αλλά και τη σύλληψη της γυναίκας που φέρεται να διέπραξε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα.

Στο πρώτο βίντεο εμφανίζονται οι αστυνομικοί να ψάχνουν το σπίτι κρατώντας στο χέρι τα όπλα τους. «Βλέπουμε αρκετό αίμα εδώ» ακούγεται ένας από αυτούς να λέει καλώντας ενισχύσεις. «Θεέ μου» λέει ένας από αυτούς καθώς κοιτάει τριγύρω το σκηνικό του τρόμου.

Στην κατάθεσή του στο δικαστήριο, ο αστυνομικός Άλεξ Βάνις περιέγραψε πώς κατέβηκε στον κάτω όροφο και αντίκρισε κοντά στη βάση τη σκάλας τον πράσινο κουβά που ήταν καλυμένος με μια πετσέτα. «Έπρεπε να επιβεβαιώσω ότι ήταν όντως ένα ανθρώπινο κεφάλι μέσα, έτσι σήκωσα την πετσέτα και διαπίστωσα ότι ήταν αλήθεια» είπε ο αστυνομικός, που ανέφερε ότι είδε αμέσως κομμάτια σάρκας σκορπισμένα πάνω στο στρώμα.

Τις ώρες που ακολούθησαν οι ερευνητές εντόπισαν και τα υπόλοιπα μέλη του άτυχου άνδρα μέσα στο υπόγειο που άφησε την τελευταία του πνοή, τα οποία η δράστις φέρεται να είχε κόψει και «συνθέσει» με ιδιαίτερα αρρωστημένο τρόπο.

Στο βίντεο της σύλληψης της γυναίκας, οι αστυνομικοί εμφανίζονται να ερευνούν το εσωτερικό του βαν της Schabusiness μετά τον φόνο του εραστή της. Στη συνέχεια εμφανίζεται και η ίδια μπροστά από τα μπροστινά σκαλιά ενός διαμερισμάτος και φαίνεται να έχει ακόμα αίμα πάνω της, κάτι που προσέχουν κατευθείαν οι αστυνομικοί.

Before the jury was seated for the day, Taylor Schabusiness appeared to make a "finger gun" gesture towards the judge in court.

Schabusiness is facing three felony charges in connection to killing and dismembering Shad Thyrion inside a Green Bay home last year. pic.twitter.com/oAphsW7pst

— Tyler Job 🏳️‍🌈 (@TylerJobNBC26) July 26, 2023