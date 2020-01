Αμερικανός Βουλευτής δηλώνει ότι απειλείται από τον Τραμπ

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Τραμπ έγραψε ότι ο Άνταμ Σιφ θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα για τις πράξεις του

Ο Άνταμ Σιφ, ο επικεφαλής της ομάδας των κατηγόρων στη δίκη του Ντόναλντ Τραμπ στη Γερουσία, αισθάνθηκε ότι απειλείται από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος λίγο νωρίτερα σε ανάρτησή του στο Twitter έγραψε ότι ο Δημοκρατικός βουλευτής «θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα».

«Ο ύπουλος Σιφ είναι ένας διεφθαρμένος πολιτικός και προφανώς ένας πολύ άρρωστος άνθρωπος. Προς το παρόν, δεν έχει πληρώσει το τίμημα για αυτό που έκανε στη χώρα μας!», ανέφερε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Ο βουλευτής αντέδρασε λίγο αργότερα, στο πλατώ του τηλεοπτικού δικτύου NBC. Όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί «απειλή» την ανάρτηση του Τραμπ, απάντησε: «Νομίζω ότι αυτός ήταν ο σκοπός του».

Shifty Adam Schiff is a CORRUPT POLITICIAN, and probably a very sick man. He has not paid the price, yet, for what he has done to our Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020