Αμπντουλχαμίντ Χαν: Ξεκίνησε τις γεωτρήσεις στη Μεσόγειο

Τι γεωτρήσεις στη Μεσόγειο μέσα στα όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, ξεκίνησε γεωτρύπανο Αμπντουλχαμίντ Χαν, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Το Αμπντουλχαμίντ Χαν κατέπλευσε στη Μεσόγειο και αφού ολοκλήρωσε τις προετοιμασίες του ξεκίνησε τις εργασίες γεώτρησης στο πηγάδι Taşucu-1, ανακοίνωσε η Turkish Petroleum Corporation (TPAO) που έχει αναλάβει τις γεωτρήσεις.

Παράλληλα η εταιρεία έγραψε στον λογαριασμό της στο Twitter, «Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με στόχο την Ανεξάρτητη Ενέργεια, την Ισχυρή Τουρκία».

Δείτε τη θέση του τουρκικού γεωτρύπανου

Σε ποια περιοχή γίνονται οι γεωτρήσεις

Η Τουρκία στις αρχές του μήνα είχε εκδόσει NAVTEX με την οποία δεσμεύει περιοχή βορειοανατολικά των κατεχόμενων, μέσα στα όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας για γεωτρήσεις με το γεωτρύπανο Αμπντουλχαμίντ Χαν.

Συγκεκριμένα η NAVTEX εκδόθηκε από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας και έχει διάρκεια έως τις 23 Ιανουαρίου.

Δείτε τη NAVTEX

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY ABDÜLHAMİD HAN, HAKAN İLHAN, KUTSİ İLHAN AND MURAT İLHAN BETWEEN 02 DEC 22-31 JAN 23 IN TAŞUCU-1 AREA BOUNDED BY;

36 06.63 K - 034 05.63 D

36 08.63 K - 034 05.65 D

36 08.62 K - 034 08.12 D

36 06.60 K - 034 08.10 D

10 NM. WIDE BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 312159Z JAN 23.

Δείτε τους χάρτες

Πληροφορίες για βλάβη στο τουρκικό γεωτρύπανο

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρχές του μήνα, το τουρκικό γεωτρύπανο Αμπντουλχαμίντ Χαν φέρεται να αντιμετώπισε προβλήματα και να βρέθηκε σε κάποιο λιμάνι.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, είχε προβλήματα στις μηχανές του., ενώ άλλες πληροφορίες ανέφεραν ότι οι γεωτρήσεις του δεν είναι αποτελεσματικές.