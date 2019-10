Αναδίπλωση Ζάεφ: Η Συμφωνία των Πρεσπών θα εφαρμοστεί πλήρως

Στροφή 180 μοιρών κάνει ο πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ λέγοντας πως η Συμφωνία των Πρεσπών θα εφαρμοστεί πλήρως ενώ αναμένει αυτό να γίνει και από την ελληνική πλευρά.

«Σίγουρα θα συνεχίσουμε την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Άλλωστε, κεφάλαιά της σχετίζονται και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δουλεύουμε με επιτυχία πάνω στις ενστάσεις που πρόβαλε η ελληνική πλευρά αλλά και στις δικές μας σημειώσεις», δήλωσε ο Ζόραν Ζάεφ και σημείωσε:

«Αναμένουμε και από την ελληνική πλευρά να κάνει κάποια βήματα, όπως η αντικατάσταση των πινακίδων στους δρόμους. Η πρόθεση είναι να στείλουμε ένα αναμφισβήτητο μήνυμα ότι η Συμφωνία πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως καθώς μας προσφέρει μια στρατηγική σχέση, έναν νέο φίλο και πολλές προοπτικές».

Σημειώνεται πως χτες, Τρίτη, ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, είχε πει πως το «όχι» των Ευρωπαίων στην έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Σε συνέντευξή του στο Euronews, ο κ. Ζάεφ τόνισε πως συγκεκριμένα άρθρα της Συμφωνίας των Πρεσπών συνδέονται με το άνοιγμα κεφαλαίων των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της χώρας του.

Την ίδια ώρα, ξεκαθάρισε πως η Βόρεια Μακεδονία δεν περιμένει άμεση ένταξη στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, όμως ένα «ναι» από τους «28» θα αποτελούσε κίνητρο για τη χώρα του, αλλά και την Αλβανία, να συνεχίσουν στο σωστό δρόμο.

«Υπάρχει σύνδεση μεταξύ της εφαρμογής της Συμφωνίας και του ανοίγματος και κλεισίματος των κεφαλαίων ένταξης. Ειδικά για την εσωτερική χρήση σε κάποιες περιπτώσεις. Υπάρχει σύνδεση, διότι οι Έλληνες φίλοι μας το δέχθηκαν πως μπορούμε να τα καταφέρουμε λόγω του μέλλοντος που έχει η Βόρεια Μακεδονία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο πλαίσιο αυτό, δεν υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης της Συμφωνίας των Πρεσπών. Μέρος της θα παγώσει, διότι δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της. Θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε κάποιες διατάξεις, όμως τα δύο συνδέονται μεταξύ τους, διότι η διαδικασία εναλλαγής των κεφαλαίων σημαίνει ότι θα παραδώσουμε την εθνική μας κυριαρχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση» είπε ο ο Ζόραν Ζάεφ.

