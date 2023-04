Anadolu: Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πώληση κιτ εκσυγχρονισμού των F-16 στην Τουρκία

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι ενέκρινε την πώληση κιτ εκσυγχρονισμού του δικτύου τακτικής ζεύξης δεδομένων Link-16, του συστήματος επικοινωνίας για τον στόλο μαχητικών αεροσκαφών F-16 της Τουρκίας, όπως γράφει το πρακτορείο Anadolu.

Τo τουρκικό πρακτορείο επικαλείται πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Σημειώνεται ότι και το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα ανέφερε ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν «πρόκειται να προχωρήσει στην πώληση ενός μικρού πακέτου εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων αεροσκαφών F-16 της Τουρκίας, αφού οι επικεφαλής των επιτροπών του αμερικανικού Κογκρέσου έδωσαν άτυπη έγκριση για την πώληση».

>>>>Διαβάστε επίσης: SpaceX: Αναβλήθηκε λίγο πριν την εκτόξευση η ιστορική δοκιμαστική πτήση του Starship<<<<

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών θα μπορούσε να στείλει την κοινοποίηση για την επίσημη πώληση, η οποία περιλαμβάνει ραντάρ και ηλεκτρονικά συστήματα, ήδη από σήμερα Δευτέρα. ανέφεραν οι πηγές.

#URGENT US State Dept. notifies Congress it has approved sale of F-16 jet Link-16 tactical data link modernization kits to Türkiye: Sources pic.twitter.com/DV4s7kh29I

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) April 17, 2023