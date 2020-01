Ανάφλεξη στο Ιράκ: Νέα επίθεση με ρουκέτες κοντά σε Αμερικανούς

Σειρήνες ήχησαν και πάλι στο Ιράκ, όπου σημειώθηκε νέο επεισόδιο ρίψης ρουκετών με στόχο αμερικανικές δυνάμεις. Τρεις ρουκέτες, συγκεκριμένα, έπεσαν κοντά στην αμερικανική πρεσβεία, στην Πράσινη Ζώνη στην Βαγδάτη, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Από τα τέλη Οκτωβρίου, δεκάδες ρουκέτες έχουν στοχεύσει Αμερικανούς στρατιώτες και διπλωμάτες στο Ιράκ, κυρίως μέσα στην Πράσινη Ζώνη της Βαγδάτης.

Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις επιθέσεις αυτές, ωστόσο πολλές έχουν αποδοθεί από την Ουάσινγκτον σε φιλο-ιρανικές παρατάξεις.

Όπως μεταδίδεται από Μέσα «τρείς ρουκέτες έπληξαν την περιοχή κοντά στην αμερικανική πρεσβεία, στη «πράσινη ζώνη» στη Βαγδάτη και ακούστηκαν οι σειρήνες της πρεσβείας που προειδοποιούν για αεροπορική επίθεση» ανέφερε η πηγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters νωρίτερ, ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη αλλά προσέθεσε πως δεν ήταν γνωστή η προέλευσή τους.

Υποτιθέμενα βίντεο από την περιοχή, με σειρήνες να ακούγονται έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

