Αναφορές για νέο χτύπημα σε ρωσική φρεγάτα στη Μαύρη Θάλασσα

Η Ρωσία έχει υποστεί μια σειρά ταπεινωτικών στρατιωτικών οπισθοδρομήσεων μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

Μετά τη βύθιση, τον προηγούμενο μήνα, της ναυαρχίδας του στόλου της στη Μαύρη Θάλασσα, του «Moskva», νέες αναφορές -οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη από ανεξάρτητη πηγή- έρχονται να προσθέσουν «πονοκέφαλο» στον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τα τελευταία λεπτά κυκλοφορούν, κυρίως μέσω Twitter, φήμες ότι ακόμη ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο φλέγεται στη Μαύρη Θάλασσα.

Πρόκειται για τη φρεγάτα κατηγορίας «Admiral Grigorovich» του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού που φέρεται να έχει πάρει φωτιά κοντά στο νησί Zmiiny, στη Μαύρη Θάλασσα.

#Ukraine's General Staff reported that #Russia has lost another ship. The MP from Odesa and local media outlets claim it is the Russian Navy patrol ship Admiral Makarov, an Admiral Grigorovich-class frigate. Needs to be confirmed. pic.twitter.com/kj8HLJHPhj

— Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) May 6, 2022