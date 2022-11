Αναφορές ότι δύο «αδέσποτοι» ρωσικοί πύραυλοι έπεσαν στην Πολωνία

Οι δύο πύραυλοι χτύπησαν σε «ξηραντήριο σιτηρών» σε χωριό 10 μίλια από τα σύνορα με την Ουκρανία, χωρίς προς το παρόν να επιβεβαιώνεται επίσημα ότι είναι Ρωσικοί, ωστόσο, αξιωματούχοι φαίνεται να διαβεβαιώνουν πως οι πύραυλοι προήλθαν από εκεί.

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Ματέους Μοραβιέφσκι, κάλεσε έκτακτη συνάντηση «εθνικής ασφάλειας και άμυνας» χωρίς να αναφέρεται ο λόγος

