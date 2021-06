Αναχώρησε για Ευρώπη ο Μπάιντεν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αναχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης για τη Βρετανία, πρώτο σταθμό της περιοδείας του στην Ευρώπη, όπου θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών (G7), πριν από την πρώτη και πολυαναμενόμενη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Γενεύη.

Προτού απογειωθεί το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε πως θα καταστήσει «σαφές στον Πούτιν και στην Κίνα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη είναι ενωμένες».

Joe Biden says he will be announcing a vaccine plan for the world as he headed to Europe for his first foreign trip as President.

— Sky News (@SkyNews) June 9, 2021