Aνακοίνωση Λευκού Οίκου: Εξουδετερώσαμε τον ηγέτη της Αλ Κάιντα

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την εξουδετέρωση του επικεφαλής της Αλ Κάιντα στην αραβική χερσόνησο, Κασίμ Αλ Ρίμι, καθώς και του αναπληρωτή του κατά τη διάρκεια αντιτρομοκρατικής επιχείρησης στην Υεμένη.

Η ανακοίνωση:

"At the direction of President Donald J. Trump, the United States conducted a counterterrorism operation in Yemen that successfully eliminated Qasim al-Rimi, a founder and the leader of al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP) and a deputy to al-Qaeda leader Ayman al-Zawahiri"

