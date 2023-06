Ανατινάχθηκε μεγάλο φράγμα στη Χερσώνα - Τεράστιος όγκος νερού ρέει ανεξέλεγκτος

Πελώριο υδροηλεκτρικό φράγμα που ανεγέρθηκε επί Σοβιετικής Ένωσης και βρίσκεται στο τμήμα της Χερσώνας (νότια Ουκρανία) που ελέγχεται από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις «ανατινάχθηκε» σήμερα, με αποτέλεσμα να διαρρεύσει τεράστια ποσότητα νερού, σύμφωνα με τις εμπόλεμες πλευρές, που αλληλοκατηγορούνται για την καταστροφή της υποδομής κρίσιμης σημασίας.

Βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης –δεν είναι δυνατό να επαληθευτούν προς το παρόν– εικονίζουν πολύ ισχυρές εκρήξεις στο φράγμα στη Νόβα Καχόβκα, πάνω στον Δνείπερο ποταμό. Άλλα βίντεο δείχνουν τεράστιες ποσότητες νερού να βγαίνουν από τα συντρίμμια του φράγματος και σοκαρισμένους διερχόμενους.

BREAKING: Video shows the Kakhovka hydro-electric dam in southern Ukraine has been destroyed pic.twitter.com/DePGbQUHRD — BNO News (@BNONews) June 6, 2023

Το φράγμα, με τριάντα μέτρα ύψος και 3,2 χιλιόμετρα μήκος, οικοδομήθηκε το 1956 στον Δνείπερο, στο πλαίσιο της κατασκευής υδροηλεκτρικού εργοστασίου στη Νόβα Καχόβκα.

Στον ταμιευτήρα του βρίσκονται 18 κυβικά χιλιόμετρα νερού και από αυτό υδροδοτούνται τόσο η χερσόνησος της Κριμαίας –που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014–, όσο και το πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, το μεγαλύτερο της Ευρώπης, που χρειάζεται αδιάλειπτη παροχή για να ψύχει τους αντιδραστήρες του..

Κλείσιμο

With the Kakhovka dam in southern Ukraine destroyed, a wave of water is expected to flood dozens of towns in the coming hours pic.twitter.com/qLHDou2fv6 — BNO News (@BNONews) June 6, 2023

Οι αντίπαλες πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για την καταστροφή του φράγματος. «Το [φράγμα στην] Καχόβκα ανατινάχθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις κατοχής», ανέφερε η διοίκηση νότιου τομέα του ουκρανικού στρατού μέσω Facebook. Η ίδια πηγή πρόσθεσε πως «η έκταση της καταστροφής, η ταχύτητα και ο όγκος του νερού και οι περιοχές που είναι πιθανό να πλημμυρίσουν τελούν υπό διευκρίνιση».

Σύμφωνα με αξιωματούχους προσκείμενους στη Μόσχα που μίλησαν σε ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, το φράγμα βομβαρδίστηκε από τους Ουκρανούς. Αξιωματούχος εγκατεστημένος από τη Μόσχα στην περιοχή μίλησε για «πολύ σοβαρή τρομοκρατική ενέργεια», ορολογία που επίσης παραπέμπει σε ουκρανική επίθεση.

Η εκκένωση κοινοτήτων στην περιοχή έχει ήδη αρχίσει, ανέφερε ο περιφερειάρχης Χερσώνας Ολεξάντρ Προκούντιν. Εντός πέντε ωρών το νερό θα έχει φθάσει σε κρίσιμο επίπεδο», προειδοποίησε ο κ. Προκούντιν μέσω Telegram στις 06:45 [τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας].

Το παρακάτω βίντεο, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης, ωστόσο η αυθεντικότητά του δεν έχει επαληθευτεί:

#BREAKING: The moment that the Nova Kakhovka dam was blown up was purportedly captured on video. If this footage is real, it would certainly refute claims that there was no explosion. pic.twitter.com/GMaarExZEn — Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) June 6, 2023

Το υδροηλεκτρικό φράγμα καταστράφηκε εν μέρει από «πολλαπλά πλήγματα» της Ουκρανίας, υποστήριξαν σήμερα οι τοπικές αρχές που έχουν διοριστεί από τη Μόσχα. «Το φράγμα της Καχόβκα έγινε στόχος πολλαπλών πληγμάτων» στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε με ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ο δήμαρχος της πόλης Νόβα Καχόβκα Βλαντίμιρ Λεόντιεφ, ο οποίος υποστήριξε πως από τα πλήγματα καταστράφηκαν οι βάνες του φράγματος και δημιουργήθηκε ένα «ανεξέλεγκτος πίδακας νερού».

Κατά το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, κάπου 80 κοινότητες θα χρειαστεί να εκκενωθούν στην περιοχή.

New satellite imagery of the Khakovka dam from June 5 shows evidence that a section of the roadway and sluice gates had been recently damaged or destroyed. (Left: May 28, Right: June 5) 📸: @Maxar pic.twitter.com/o6StIwIoJr — Evan Hill (@evanhill) June 6, 2023

#Russia blew up the dams of the #Kakhovka hydroelectric power plant. The purpose is obvious: to create insurmountable obstacles on the way of the advancing #AFU; to intercept the information initiative; to slow down the fair final of the war. On a vast territory, all life will be… pic.twitter.com/rFpkDbjyhj — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 6, 2023

Ο Ζελένσκι συγκαλεί το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας και Άμυνας

Η καταστροφή από τη Ρωσία του φράγματος της Νόβα Καχόβκα στη νότια Ουκρανία συνιστά μια «οικοκτονία», όμως ουκρανοί και περιφερειακοι αξιωματούχοι εργάζονται για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής, δήλωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής προεδρικής διοίκησης, ενώ ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συγκαλεί κατεπειγόντως σήμερα το ουκρανικό Συμβούλιο Ασφαλείας.

Ο επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης Αντρίι Γερμάκ έγραψε επίσης στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram, χωρίς να επεκταθεί, πως οι ενέργειες της Ρωσίας δημιουγργούν επίσης απειλή για το γειτονικό πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

Εξάλλου ο γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και Άμυνας της Κροατίας Ολέξιι Ντανίλοφ δήλωσε πως ο πρόεδρος Ζελένσκι θα συγκαλέσει κατεπειγόντως σήμερα το εν λόγω συμβούλιο μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στο υδροηλεκτρικό φράγμα της Νόβα Καχόβκα.

Russian terrorists. The destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam only confirms for the whole world that they must be expelled from every corner of Ukrainian land. Not a single meter should be left to them, because they use every meter for terror. It’s only… pic.twitter.com/ErBog1gRhH — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2023

In #NovayaKakhovka, the water level continues to rise, the flood zone is expanding, Russian media reports. The water has reached the administration building of the Novokahovsky city district and continues to rise. pic.twitter.com/SymRGBnOrX — NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2023

Απωθήσαμε την «επίθεση ευρείας κλίμακας» λένε οι Ρώσοι - Μιλούν για βαριές απώλειες των Ουκρανών

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι τα στρατεύματά του απέκρουσαν νέα μεγάλης κλίμακας έφοδο από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις στην περιφέρεια Ντανιέτσκ, καταφέρνοντάς τους τεράστιες απώλειες σε προσωπικό και καταστρέφοντας οκτώ βαριά άρματα μάχης Leopard.

«Αφού υπέστη βαριές απώλειες την προηγουμένη, το καθεστώς του Κιέβου αναδιοργάνωσε τα υπολείμματα της 23ης και της 31ης μηχανοκίνητης ταξιαρχίας σε χωριστές ανασυνταγμένες μονάδες, που συνέχισαν τις επιθετικές επιχειρήσεις», ανέφερε το υπουργείο μέσω Telegram. «Τους καταφέρθηκε ήττα με πολύπλοκα πυρά από τις δυνάμεις του (ρωσικού) στρατού, αεροσκάφη, τις πυραυλικές δυνάμεις και το πυροβολικό, καθώς και βαριά φλογοβόλα», πρόσθεσε.

A multi-hundred foot chunk of the Nova Kakhovka dam is gone, the Kakhovka Reservoir is quickly emptying out into the Dnipro. pic.twitter.com/265i1nbvAO — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 6, 2023

Χθες Δευτέρα, η Μόσχα ανέφερε πως οι ουκρανικές δυνάμεις άρχισαν επίθεση ευρείας κλίμακας στην περιφέρεια Ντανιέτσκ, αν και δεν είναι σαφές ακόμη εάν πρόκειται για την πολυσυζητημένη αντεπίθεσή τους. Ουκρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν αναφέρει κάτι για τη Ντανιέτσκ και απέφυγαν τις ερωτήσεις για το ζήτημα χθες.

Σε προπαγανδιστικό βίντεο που διένειμε προχθές Κυριακή, απαιτώντας από τους πάντες σιωπή σχετικά με τις ενέργειες του στρατού, το υπουργείο Άμυας ανέφερε πως «η αρχή» της αντεπίθεσης «δεν θα αναγγελθεί».

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε πως οι δυνάμεις του κατέστρεψαν 28 άρματα μάχης, συμπεριλαμβανομένων 8 Λέοπαρντ που έστειλαν στο Κίεβο οι σύμμαχοί του στη Δύση, καθώς και 109 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης (ΤΟΜΑ). Υπολόγισε πως οι ουκρανικές απώλειες ανήλθαν σε 10.500 στρατιωτικούς, χωρίς να διευκρινίσει αν ο αριθμός αυτός αφορά μόνο νεκρούς ή και τραυματίες.

Το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει ακόμη τους ισχυρισμούς αυτούς της Μόσχας. Η μια και η άλλη πλευρά στον πόλεμο που οδεύει να κλείσει 16 μήνες λένε συχνά πως κατάφεραν βαριές απώλειες στην αντίπαλη, κάτι αδύνατο να επαληθευτεί με ανεξάρτητο τρόπο.

Νέα αεροπορική επιδρομή κατά του Κιέβου

Ουκρανοί αξιωματούχοι διαβεβαίωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι η νέα αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας εναντίον του Κιέβου αποκρούστηκε και ότι συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν πάνω από 20 πυραύλους κρουζ καθώς πλησίαζαν την πρωτεύουσα.

«Όλοι [σ.σ. οι ρωσικοί πύραυλοι] καταρρίφθηκαν, δεν υπήρξαν πλήγματα», ανέφερε ο Σερχίι Πόπκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, μέσω Telegram. Ο ισχυρισμός αυτός είναι αδύνατο να επιβεβαιωθεί με ανεξάρτητο τρόπο.

Δημοσιογράφοι του Ρόιτερς άκουσαν εκρήξεις ενώ ο συναγερμός στην πόλη διήρκεσε για πάνω από τέσσερις ώρες αφού άρχισαν να ηχούν σειρήνες, μετά τα μεσάνυχτα. Συντρίμμια προκάλεσαν ζημιές σε δρόμους και γραμμές του τρόλεϊ στη συνοικία Ντεσνιάνσκι, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της πόλης. Η συνοικία αυτή, στην αριστερή όχθη του Δνείπερου ποταμού, είναι η πολυπληθέστερη του Κιέβου.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν θύματα.

Οι ουκρανικές αρχές διαβεβαιώνουν γενικά το τελευταίο διάστημα πως καταρρίπτουν την πλειονότητα των πυραύλων και των UAVs-καμικάζι της Ρωσίας.

protothema.gr