Άνοιξε το πέρασμα της Ράφα - Άρχισε η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας

Λίγο μετά τις 10:00 το πρωί του Σαββάτου (21/10) άνοιξε το πέρασμα της Ράφα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Τα πρώτα φορτηγά άρχισαν να περνούν μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με πλάνα που μεταδίδουν τα τηλεοπτικά δίκτυα από την περιοχή.

Σημειώνεται ότι, περίπου 175 φορτηγά με φάρμακα, τρόφιμα και νερό βρίσκονται στην αιγυπτιακή πλευρά της διάβασης, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Security Alert 11: We have received info that the Rafah border crossing between Gaza and Egypt will open on Saturday, 21 October, 10:00am local time. If the border is opened, we do not know how long it will remain open for foreign citizens to depart Gaza. https://t.co/WD8AeWCrkB pic.twitter.com/XPZQUiu10v

— U.S. Embassy Jerusalem (@usembassyjlm) October 21, 2023