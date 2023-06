Ανταρσία της Wagner: Ο Πριγκόζιν παραμένει υπό έρευνα από την FSB

Ο επικεφαλής του ρωσικού μισθοφορικού στρατού Βάγκνερ, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, παραμένει υπό έρευνα από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) ως ύποπτος για διοργάνωση ένοπλης ανταρσίας, όπως ανέφερε σήμερα η εφημερίδα Kommersant, η οποία επικαλείται μη κατονομαζόμενη πηγή.

Η ποινική υπόθεση εναντίον του Πριγκόζιν ξεκινησε στις 23 Ιουνίου, όταν ανακοίνωσε «πορεία για τη δικαιοσύνη» από τους μαχητές του εναντίον της στρατιωτικής ηγεσίας, για την οποία είπε πως πρόκειται για δειλούς που υπονομεύουν την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Βάσει της συμφωνίας, η οποία συνήφθη αργά το βράδυ του Σαββάτου, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως θα αποσυρθούν οι ποινικές κατηγορίες σε βάρος του Πριγκόζιν για ένοπλη ανταρσία, ενώ αυτός θα μεταβεί στη Λευκορωσία και οι μαχητές της Βάγκνερ που τον υποστήριξαν δεν θα αντιμετωπίσουν συνέπειες, σε αναγνώριση των προηγούμενων υπηρεσιών τους προς τη Ρωσία.

Ο Πριγκόζιν, 62 ετών, εθεάθη αργά το βράδυ του Σαββάτου να αναχωρεί από το στρατιωτικό αρχηγείο της περιφέρειας του Ροστόφ επιβαίνοντας σε ένα SUV. Έκτοτε δεν έχει γίνει γνωστό πού βρίσκεται.

