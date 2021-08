Απεβίωσε ο Ζακ Ρογκ, πρώην πρόεδρος Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής

Θλίψη έχει σκορπίσει στον αθλητικό κόσμο στο άκουσμα της είδησης πως ο άλλοτε πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής επιτροπής, Ζακ Ρογκ, απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών.

Ο Βέλγος «αθάνατος» υπήρξε ο όγδοος πρόεδρος της ΔΟΕ, με θητεία από το 2001 έως το 2013, ενώ ήταν ο άνθρωπος στο τιμόνι της ΔΟΕ κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Μάλιστα, ήταν ορθοπεδικός χειρούργους με πτυχίο ιατρικής.

Σε νεαρή ηλικία υπήρξε αθλητής ράγκμπι και εκπροσώπησε τη χώρα του στην εθνική ομάδα, ενώ ήταν και 16 φορές πρωταθλητής Βελγίου και παγκόσμιος πρωταθλητής ιστιοπλοΐας. Επίσης, αγωνίστηκε στην ιστιοπλοΐα στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1968, το 1972 και το 1976.

It is with great sadness that the International Olympic Committee (IOC) announces the passing of former IOC President Count Jacques Rogge. He was 79 years old. https://t.co/3bVyhbnBP3

— IOC MEDIA (@iocmedia) August 29, 2021