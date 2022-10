Αποκεφάλισε τη φίλη της & έκανε βόλτες με το πτώμα της σε βαλίτσα

Αφού τσακώθηκαν για ένα οικονομικό θέμα, μία 38χρονη Βρετανίδα έχασε την ψυχραιμία της και αποκεφάλισε την 70χρονη φίλη της, Μι Κουέν Τσονγκ.

Στη συνέχεια τοποθέτησε το αποκεφαλισμένο πτώμα μέσα σε μία μπλε βαλίτσα κι άρχισε να κόβει βόλτες στους δρόμους του βορειοδυτικού Λονδίνου προκειμένου να το ξεφορτωθεί. Η 38χρονη Τζέμα Μίτσελ, όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα «Sun », κατηγορείται ότι χτύπησε μέχρι θανάτου την 70χρονη Μι Κουέν Τσονγκ πριν την αποκεφαλίσει κι ότι επιχείρησε να ξεφορτωθεί το άψυχο σώμα της με συνοπτικές διαδικασίες.

Η Μίτσελ, πρώην οστεοπαθητικός, είχε ανάγκη τουλάχιστον από 400.000 λίρες για τα έργα που έκανε προκειμένου να φτιάξει έναν ακόμη όροφο στο σπίτι της στο Willesden, στο βορειοδυτικό Λονδίνο, σύμφωνα με δικαστήριο. Η ίδια ασκούσε τρομερές πιέσεις στο θύμα, γνωστή στους φίλους της και ως Ντέμπορα, για να της δώσει τα χρήματα που χρειαζόταν .

A woman accused of murdering her friend was seen on video dragging a suitcase around the streets of London after carrying out the alleged killing and putting the body inside, a court heard.https://t.co/uGJ92nGYQi pic.twitter.com/HdqQIjVgnn

— London & UK Street News (@CrimeLdn) October 13, 2022