Αποκοιμήθηκε πάλι ο Ερντογάν:Οργιάζουν οι φήμες για την υγεία του

Παρά λίγο... να τον πάρει ο ύπνος τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Ανγκολέζο ομόλογό του Ζοάο Λουρένσο, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη νοτιοαφρικανική χώρα.

Δεν είναι πρώτη φορά το τελευταίο διάστημα, που ο Ερντογάν δείχνει αδύναμος μπροστά στις κάμερες, είτε με τα βλέφαρά να βαραίνουν και να τον παίρνει στιγμιαία ο ύπνος, είτε να χάνει τα λόγια του ή να βγαίνουν με δυσκολία οι λέξεις από το στόμα του. Καταστάσεις που εντείνουν το όργιο φημών στην Τουρκία, για την κατάσταση της υγείας του και με την αντιπολίτευση να μιλάει ευθέως για έναν «άρρωστο» ή «υπερβολικά κουρασμένο» Ερντογάν.

#Turkey's President #Erdogan dozed off during a joint presser with his host #Angola President João Lourenço, a possible indication to his ailing health. This has become a pattern.

He also picked up his nose 👃in front of cameras and guests. pic.twitter.com/fW4hvAxJ4D

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) October 20, 2021