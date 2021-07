Αποκοιμήθηκε σε zoom μίτινγκ η Μέρκελ (βίντεο)

Η Άγκελα Μέρκελ έγινε... viral για λόγους που δεν θα ήθελε, καθώς αποκοιμήθηκε στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης μέσω zoom με πολίτες, με θέμα τα μέτρα ασφαλείας που έπρεπε να ληφθούν έτσι ώστε ο κόσμος να ήταν πιο υπεύθυνος.

«Όλα τα μέλη της κοινωνίας πρέπει να συνεισφέρουν σε αυτό τον σκοπό. Και τώρα οι νέοι λένε ότι είναι η δική μας σειρά ακόμα» ανέφερε όσο ήταν... ξύπνια και πρόσθεσε: «Ο εμβολιασμός είναι το ''άλφα και το ωμέγα'' για να επιστρέψουμε με ασφάλεια το φθινόπωρο».

German chancellor Angela Merkel seems to nod off during a virtual citizen dialogue pic.twitter.com/9b9r0X1Xp5

— Reuters (@Reuters) July 14, 2021