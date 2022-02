Άρχισε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία - Εκρήξεις σε πολλές πόλεις

Επιβεβαιώθηκε η χειρότερη πρόβλεψη για την Ουκρανία καθώς ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι διέταξε στρατιωτική επιχείρηση στα ανατολικά και ήδη ακούγονται εκρήξεις στο Κίεβο, στην Οδησσό, τη Μαριούπολη και άλλες περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας.

Ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Σταύρος Ιωαννίδης μετέδωσε ότι ακούγονται εκρήξεις στο φράγμα του Κιέβου και στην περιοχή του αεροδρομίου Μπορισπίλ. Επίσης για την Οδησσό, υπάρχουν πληροφορίες για στρατιωτική απόβαση.

WATCH: Large explosions seen near Ukraine's Kharkiv after Putin declares war pic.twitter.com/pOnLsClXBs — BNO News (@BNONews) February 24, 2022

Στην πρωτεύουσα, ακούστηκαν τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο και αμέσως μετά σειρήνες ασθενοφόρων.

Εχει αρχίσει «εισβολή ευρείας κλίμακας» από τη Ρωσία, αναφέρονται πλήγματα σε διάφορες περιοχές της χώρας δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα.

«Ειρηνικές πόλεις της Ουκρανίας δέχονται επίθεση. Πρόκειται για επιθετικό πόλεμο. Η Ουκρανία θα αμυνθεί και θα νικήσει. Ο κόσμος μπορεί και πρέπει να σταματήσει τον [πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ] Πούτιν. Τώρα είναι ώρα για δράση», ανέφερε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας μέσω Twitter.

Αξιωματούχος ΝΑΤΟ: Η εισβολή της Ρωσίας βρίσκεται σε εξέλιξη

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία φαίνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη, δήλωσε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί αξιωματούχος του Οργανισμού του Συμφώνου του Βορείου Ατλαντικού στο διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Shelling of Mariupol. OSINT mavens, have at it. pic.twitter.com/ErUKzaHjy1 — Michael Weiss (@michaeldweiss) February 24, 2022

«Φαίνεται πράγματι ότι έχει αρχίσει», είπε ο αξιωματούχος του NATO.

Κλείνει όλος ο εναέριος χώρος της Ουκρανίας

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας ανακοίνωσε πως κλείνει όλο τον εναέριο χώρο της για την πολιτική αεροπορία μετά την ανακοίνωση του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν πως διέταξε την έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον της.

Το ουκρανικό υπουργείο Υποδομών ανακοίνωσε το κλείσιμο του εναερίου χώρου λόγω του «υψηλού κινδύνου για την ασφάλεια» των πτήσεων.

BREAKING: Explosions in Ukraine's city of Mariupol pic.twitter.com/57ZZVyx5w2 — The Spectator Index (@spectatorindex) February 24, 2022

Επιβολή στρατιωτικού νόμου στην Ουκρανία

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ανώτερο στέλεχος των υπηρεσιών ασφαλείας της κυβέρνησης του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μεταδίδουν ότι το Κίεβο ετοιμάζεται να κηρύξει άμεσα στρατιωτικό νόμο σε όλη την επικράτεια.

Η τιμή του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι

Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές λίγη ώρα μετά την έναρξη της «στρατιωτικής επιχείρησης» στην Ουκρανία που διέταξε ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Breaking: Massive explosion reported in the Sumy region of Ukraine. pic.twitter.com/EWJ7ji7gtm — PM Breaking News (@PMBreakingNews) February 24, 2022

Το διάγγελμα Πούτιν

«Αποφάσισα να διεξαχθεί στρατιωτική επιχείρηση», δήλωσε σε έκτακτο τηλεοπτικό διάγγελμά του λίγο πριν από τις 05:00 (ώρα Ελλάδας) ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο κ. Πούτιν είπε ότι η χώρα του δεν μπορούσε να ανεχθεί αυτές που αποκάλεσε απειλές από την Ουκρανία και προειδοποίησε εναντίον οποιασδήποτε ξένης ανάμιξης, προειδοποιώντας ότι εάν υπάρξει η Μόσχα θα ανταποδώσει αμέσως, μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Είπε ότι οι συνθήκες απαιτούσαν την ανάληψη αποφασιστικής δράσης από τη Ρωσία και διαβεβαίωσε πως σκοπός δεν είναι η επιβολή κατοχής. Αξίωσε οι ουκρανοί στρατιώτες να καταθέσουν τα όπλα και να πάνε σπίτια τους.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρόσθεσε πως την ευθύνη για την όποια αιματοχυσία ακολουθήσει θα την έχει το «ουκρανικό καθεστώς».

Μπάιντεν: Προμελετημένος ο πόλεμος Πούτιν - Θα φέρει καταστροφικά δεινά

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι «επέλεξε» να εξαπολύσει «έναν πόλεμο εκ προμελέτης» εναντίον της Ουκρανίας, μερικά λεπτά μετά το έκτακτο διάγγελμα του ενοίκου του Κρεμλίνου που ανακοίνωσε ότι διέταξε την ανάπτυξη ρωσικών στρατευμάτων στην ανατολική Ουκρανία.

Καταδικάζοντας την «αδικαιολόγητη επίθεση» της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο κ. Μπάιντεν τόνισε ότι ο πόλεμος αυτός θα φέρει «καταστροφικά δεινά και απώλειες ανθρωπίνων ζωών».

«Η Ρωσία φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τον θάνατο και την καταστροφή που θα προκαλέσει αυτή η επίθεση», επέμεινε.

«Ο κόσμος θα ζητήσει η Ρωσία να λογοδοτήσει», πρόσθεσε.

Πρόσθεσε πως θα εκφραστεί αργότερα σήμερα σχετικά με τις «συνέπειες» που θα έχει ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, τα μέτρα που θα επιβληθούν από την Ουάσινγκτον σε συντονισμό με τους συμμάχους τους.

Στόλτενμπεργκ: Απρόκλητη επίθεση - Θα υπάρξουν συνέπειες

Στην καταδίκη της «ασύνετης και απρόκλητης επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία» προχώρησε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, τονίζοντας ότι «θέτει σε κίνδυνο αναρίθμητες ζωές αμάχων».

«Για άλλη μια φορά, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις μας και τις άοκνες διπλωματικές προσπάθειές μας, η Ρωσία επέλεξε τον δρόμο της επιθετικότητας εναντίον μιας κυρίαρχης και ανεξάρτητης χώρας» αναφέρει ο κ. Στόλτενμπεργκ.

Προσθέτει ότι «πρόκειται για σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και σοβαρή απειλή για την ευρωατλαντική ασφάλεια. Καλώ τη Ρωσία να σταματήσει αμέσως τη στρατιωτική της δράση και να σεβαστεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας».

« Οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των επιθετικών ενεργειών της Ρωσίας. Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού της Ουκρανίας σε αυτή την τρομερή στιγμή. Το ΝΑΤΟ θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσει και να υπερασπιστεί όλους τους συμμάχους (του)», καταλήγει ο ΓΓ της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Έκκληση Γκουτέρες σε Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Αντόνιο Γκουτέρες, απηύθυνε έκκληση στον πρόεδρο της Ρωσίας να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία «εν ονόματι της ανθρωπότητας», λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι διέταξε να διεξαχθεί στρατιωτική επιχείρηση.

«Πρόεδρε Πούτιν, εν ονόματι της ανθρωπότητας, διατάξτε τους στρατιώτες σας να γυρίσουν πίσω στη Ρωσία», δήλωσε ο κ. Γκουτέρες μετά το πέρας της έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ήταν αφιερωμένη στην ουκρανική κρίση.

Οι συνέπειες αυτού του πολέμου θα είναι καταστροφικές για την Ουκρανία και θα καταφέρουν σοβαρό πλήγμα στην παγκόσμια οικονομία, προειδοποίησε ο επικεφαλής του ΟΗΕ.

