Ασφυκτική πίεση της Κίνας στην Ταϊβάν (Φωτο - Βίντεο)

Το υπουργείο ανέφερε πως ο στρατός της Ταϊβάν εκτόξευσε φωτοβολίδα τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη για να απομακρυνθεί UAV που πέταγε πάνω από το νησί Κινμέν, μόλις 10 χιλιόμετρα από την πόλη Σιαμέν, στην ηπειρωτική Κίνα. Δεν διευκρίνισε για τι είδους UAV επρόκειτο, ούτε από πού ερχόταν.

Οι ασκήσεις έχουν στόχο να προσομοιωθεί «αποκλεισμός» της νήσου και συμπεριλαμβάνουν «επιθέσεις εναντίον στόχων στη θάλασσα, πλήγματα στόχων στο έδαφος και έλεγχο του εναέριου χώρου», συνόψισε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Αν και το σενάριο της εισβολής στην Ταϊβάν των 23 εκατομμυρίων κατοίκων θεωρείτο απίθανο να γίνει πραγματικότητα, οι πιθανότητες αυξήθηκαν μετά την εκλογή το 2016 της σημερινής προέδρου, της Τσάι Ινγκ-γουέν. Η κυρία Τσάι ανήκει σε παράταξη που τάσσεται υπέρ της επίσημης ανακήρυξης της ανεξαρτησίας και, αντίθετα με την προηγούμενη κυβέρνηση, αρνείται να δεχθεί τη θέση ότι η νήσος και η ηπειρωτική χώρα ανήκουν στην «ενιαία Κίνα».

Ανεύθυνη η επιλογή της Κίνας, λέει ο σύμβουλος ασφαλείας του Μπάιντεν

Η απόφαση της Κινας να πραγματοποιήσει γυμνάσια ως αντίποινα για την επίσκεψη Πελόζι δεν δείχνει «υπευθυνότητα», καθώς η κατάσταση θα μπορούσε να εκτραχυνθεί, προειδοποίησε χθες Τετάρτη ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Τζο Μπάιντεν, ο Τζέικ Σάλιβαν. «Όταν ένας στρατός διεξάγει σειρά δραστηριοτήτων, που συμπεριλαμβάνουν (...) δοκιμές πυραύλων και γυμνάσια με πραγματικά πυρά (...) η πιθανότητα να υπάρξει επεισόδιο είναι πραγματική», είπε ο κ. Σάλιβαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο δημόσιο ραδιοφωνικό δίκτυο NPR. «Πιστεύουμε ότι αυτό που κάνει η Κίνα δεν είναι υπεύθυνο», συνέχισε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Ο κ. Σάλιβαν κάλεσε την Κίνα «να ενεργήσει με υπεύθυνο τρόπο και να αποφύγει κάθε είδους κλιμάκωση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε λαθεμένο ή κακό υπολογισμό στους αιθέρες ή στις θάλασσες». Τα γυμνάσια «αυξάνουν τις εντάσεις στο στενό (σ.σ.: της Ταϊβάν)», επέμεινε.

I led a Congressional delegation to Taiwan to make crystal clear that America stands with the people of Taiwan – and all those committed to Democracy and human rights.

Check out this video of our historic visit to Taipei. pic.twitter.com/TON6zB3x4s

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 3, 2022