Ασφυκτικός ρωσικός κλοιός γύρω από Ουκρανία

Όλο και πιο δυνατά χτυπούν τα «τύμπανα του πολέμου» στα ρώσο-ουκρανικά σύνορα, με την διπλωματία πάντως, μέχρι αυτή την ώρα, να εξακολουθεί να έχει τον πρώτο λόγο.

Παρά το γεγονός ότι οι επόμενες ημέρες και μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή 20 Φεβρουαρίου θεωρείται ως το πλέον κρίσιμο χρονικό διάστημα εξαιτίας της διεξαγωγής ευρείας κλίμακας στρατιωτικών ασκήσεων, τόσο των Ρωσικών όσο και των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, εντούτοις σε διπλωματικό επίπεδο υπάρχουν έντονες διεργασίες προκειμένου να αποφευχθεί μία πολεμική σύρραξη η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε μία ανοιχτή σύγκρουση μεταξύ Δύσης και Ρωσίας. Την ίδια στιγμή πάντως ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ένα αγωνιώδες τηλεοπτικό διάγγελμα ανέφερε, χθες, ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι η Μόσχα προετοιμάζει εισβολή στην Ουκρανία εντός του επόμενου 48ώρου, ανεβάζοντας έτσι περεταίρω το θερμόμετρο στις σχέσεις των δύο χωρών.

Λίγο αργότερα και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, μιλώντας στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο France24 είπε ότι «ανησυχούμε βαθιά πως η Ρωσία ενδέχεται να αναλάβει δράση εναντίον της Ουκρανίας ήδη από αυτή την εβδομάδα».

Secretary of State Antony Blinken tells me “We are deeply concerned that Russia could take action against Ukraine as early as this week” “Russia instead of deescalating has been escalating putting more and more forces in and so we are deeply concerned”

