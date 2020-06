Ασίγαστη η οργή στις ΗΠΑ & οι προειδοποιήσεις Τραμπ

Τα ξημερώματα της Τρίτης (τοπική ώρα) το κέντρο του Μανχάταν μετατράπηκε σε «θέατρο» λεηλασιών, γεγονός που ώθησε τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης να ανακοινώσει την επιβολή νυχτερινής απαγόρευσης κυκλοφορίας, για περισσότερες ώρες, σήμερα.

Καταστήματα γνωστών εταιρειών, όπως των Nike και Michael Kors, στην 5η Λεωφόρο, καταστήματα με ηλεκτρονικά, κινητά τηλέφωνα, Lego και άλλα στις λεωφόρους του Midtown λεηλατήθηκαν προτού τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση της κυκλοφορίας, μέτρο άνευ προηγουμένου, στις 23:00 τοπική ώρα (στις 06:00 ώρα Ελλάδας).

Ομάδες νεαρών κυκλοφορούσαν από τον έναν δρόμο στον άλλον, ενώ ολόκληρες οδοί σε αυτή την πολύ τουριστική υπό κανονικές συνθήκες συνοικία αλλά εγκαταλελειμμένη εξαιτίας της πανδημίας είχαν αποκλειστεί από την αστυνομία.

Πλάνα που μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο NY1 κατέγραψαν τη λεηλασία σε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών της αλυσίδας Best Buy, πριν οι δράστες συλληφθούν.

Η επιβολή της απαγόρευσης κυκλοφορίας ανακοινώθηκε μερικές ώρες νωρίτερα από τον δήμαρχο και τον κυβερνήτη της πολιτείας της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο, μετά τις διαδηλώσεις και τις λεηλασίες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ειδικά στη συνοικία Σόχο.

Η αμερικανική οικονομική πρωτεύουσα ακολούθησε τα βήματα άλλων περίπου σαράντα μεγάλων πόλεων που επέβαλαν αυτό το μέτρο στην προσπάθειά τους να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση εν μέσω των διαδηλώσεων και των ταραχών που πυροδότησε ο θάνατος του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ την περασμένη Δευτέρα στη Μινεσότα.

Η υπόθεση του θανάτου του Φλόιντ μετατράπηκε σε νέο σύμβολο της αστυνομικής βαρβαρότητας με θύματα μέλη της μειονότητας των μαύρων.

Όπως και τις προηγούμενες ημέρες, οι διαδηλώσεις ήταν ειρηνικές νωρίτερα, με περίπου χίλιους ανθρώπους να συγκεντρώνονται στην Times Square, και άλλους τόσους στο Μπρούκλιν. Η κατάσταση εκτραχύνθηκε μετά το απόγευμα.

Τραμπ: «Εγχώρια τρομοκρατία» οι διαδηλωτές

Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ανυποχώρητος, αναγγέλλοντας τη νύχτα ότι διέταξε να αναπτυχθούν «χιλιάδες βαριά οπλισμένοι στρατιώτες» και αστυνομικοί στην Ουάσινγκτον, για να ανακτηθεί ο έλεγχος της κατάστασης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε «εγχώρια τρομοκρατία» τα επεισόδια των τελευταίων ημερών και «ντροπή» τις ταραχές της Κυριακής στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα.

Απείλησε να στείλει τον στρατό στις πόλεις και στις πολιτείες που θα αρνηθούν να υπακούσουν την εντολή του προς τους δημάρχους και τους κυβερνήτες να αναπτύξουν «συντριπτικές» δυνάμεις των υπηρεσιών επιβολής της τάξης για να ανακτηθεί η κρατική «κυριαρχία στους δρόμους».

Καθώς ο Τραμπ επέμενε ότι θα αποκαταστήσει την τάξη, έξω από το κτίριο γινόταν εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, για να διαλυθούν διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί.

Από τις διαδηλώσεις στην Καλιφόρνια

Αστυνομικοί, αρκετοί έφιπποι, έκαναν κατόπιν έφοδο για να απωθήσουν τους κυρίως ειρηνικούς διαδηλωτές.

Μετά το τέλος του διαγγέλματός του, ο Τραμπ περπάτησε ως την εμβληματική αγγλικανική εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, στο Πάρκο Λαφαγιέτ, ένα τετράγωνο από τον Λευκό Οίκο — το κτίριο υπέστη φθορές στα επεισόδια της προηγουμένης — με ελικόπτερα να πετούν από πάνω και δεκάδες στελέχη της προεδρικής ασφάλειας να τον πλαισιώνουν.

Στον ναό αυτόν, που αποκαλείται «η εκκλησία των προέδρων», έχουν πάει όλοι οι εν ενεργεία αρχηγοί του κράτους των ΗΠΑ από το 1816, όταν ανεγέρθηκε.

Πυρά Μπάιντεν

Τα περί στρατού έγιναν αφορμή για έντονη πολιτική αντιπαράθεση, ενόψει και των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου.

Ο υποψήφιος του Δημοκρατικού κόμματος για τον Λευκό Οίκο Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο ότι χρησιμοποιεί τον στρατό των ΗΠΑ «εναντίον του αμερικανικού λαού» και κατήγγειλε το γεγονός ότι έγινε χρήση δακρυγόνων εναντίον «ειρηνικών διαδηλωτών» για να φωτογραφηθεί μπροστά σε μια εκκλησία και να προσελκύσει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης στον ίδιο.

He's using the American military against the American people.

He tear-gassed peaceful protesters and fired rubber bullets.

For a photo.

For our children, for the very soul of our country, we must defeat him. But I mean it when I say this: we can only do it together. https://t.co/G1yE67q9Nz

— Joe Biden (@JoeBiden) June 2, 2020