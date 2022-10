Άσκηση με εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων υπό το βλέμμα Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παρακολούθησε σήμερα άσκηση των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Υπό την επίβλεψη του Πούτιν πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικές εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ. Τα αεροσκάφη Tupolev (Tu-95MS) χρησιμοποιήθηκαν για την εκτόξευση πυραύλων κρουζ από αέρος. Παράλληλα, ο διηπειρωτικός πύραυλος ICBM Yars (από το κοσμοδρόμιο του Πλεσέτσκ) και ο βαλλιστικός πύραυλος Sineva (από τη Θάλασσα του Μπάρεντς) εκτοξεύθηκαν στο πεδίο δοκιμών Kura στην Καμτσάτκα.

«Τα καθήκοντα που προβλέπονταν κατά την εκπαίδευση των δυνάμεων στρατηγικής αποτροπής ολοκληρώθηκαν πλήρως, όλοι οι πύραυλοι έφτασαν στους στόχους τους, επιβεβαιώνοντας τα καθορισμένα χαρακτηριστικά», ανέφερε το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του.

Shoigu: “Under the leadership of Putin, training is being conducted to deliver a massive nuclear strike in response to an enemy nuclear strike”

Launch of the ballistic missile "Sineva" from a submarine from the Barents Sea during the training of the Russian strategic forces pic.twitter.com/grYyPEVf9S

