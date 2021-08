Άσραφ Γάνι: Έφυγα από την Καμπούλ για να αποτρέψω την αιματοχυσία

«Εάν είχα μείνει, θα γινόμουν μάρτυρας μιας αιματοχυσίας στην Καμπούλ»... Ο πρόεδρος του Αφγανιστάν, Άσραφ Γάνι, μιλώντας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όπου μετέβη, δήλωσεότι έφυγε προκειμένου να αποτρέψει ένα αιματοκύλισμα, ενώ διέψευσε τις πληροφορίες ότι πήρε μεγάλα ποσά χρημάτων μαζί του, κατά την αναχώρησή του από το προεδρικό μέγαρο.

>>> H offsite τώρα και στο Google News - Ακολουθείστε μας

Τον Γάνι επέκριναν πρώην υπουργοί, επειδή έφυγε από τη χώρα ξαφνικά, καθώς οι Ταλιμπάν εισέρχονταν στην Καμπούλ την Κυριακή.

Προέβη στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του, από τότε που επιβεβαιώθηκε πως βρίσκεται στα ΗΑΕ, μέσα από βίντεο που μεταδόθηκε στο Facebook.

Ο ίδιος συμπλήρωσε πως έφυγε έπειτα από συμβουλές κυβερνητικών αξιωματούχων.

Καταφύγιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρήκε ο πρώην Αφγανός πρόεδρος Ασράφ Γάνι, ο οποίος εγκατέλειψε τη χώρα την Κυριακή, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας των ΗΑΕ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι τα ΗΑΕ υποδέχθηκαν τον Πρόεδρο Ασράφ Γάνι και την οικογένειά του στη χώρα για ανθρωπιστικούς λόγους», αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΑΕ, που μετέδωσε το CNN.

Την ίδια στιγμή, πίσω στο Αφγανιστάν, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περί τους δέκα τραυματίστηκαν όταν μαχητές Ταλιμπάν άνοιξαν πυρ κατά του πλήθους στη διάρκεια εκδήλωσης διαμαρτυρίας στην πόλη Τζαλαλαμπάντ, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και πρώην αξιωματικό της αφγανικής αστυνομίας.

Afghan youngsters protest in #Jalalabad city in support of National flag 🇦🇫. They urge Taliban leaders not to change or replace it. #Afghanistan pic.twitter.com/ZlghFxe9ME

The U.S. Air Force says it's reviewing an incident at the Kabul airport Monday where multiple people were killed when hundreds of Afghans swarmed a plane as it tried to take off. Human remains were found in the plane’s wheel well after it landed in Qatar.https://t.co/i7wfgT4BtY

— 10 Tampa Bay (@10TampaBay) August 18, 2021