Associated Press: «Είμαστε σοκαρισμένοι και τρομοκρατημένοι»

Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων AP δήλωσε σήμερα «σοκαρισμένο και τρομοκρατημένο» από τον ισραηλινό βομβαρδισμό, που κατέστρεψε τον πύργο, όπου στεγάζονταν τα γραφεία του και εκείνα του τηλεοπτικού δικτύου Al-Jazeera στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς τον «μια απίστευτα ανησυχητική εξέλιξη».

«Είμαστε σοκαρισμένοι και τρομοκρατημένοι από το γεγονός ότι ο ισραηλινός στρατός στόχευσε και κατέστρεψε το κτίριο όπου στεγάζονταν το γραφείο του AP και άλλων ΜΜΕ στη Γάζα», αναφέρει σε ένα δελτίο τύπου ο επικεφαλής του οργανισμού Γκάρι Προύιτ.

«Γνωρίζουν εδώ και καιρό την τοποθεσία του γραφείου μας και γνωρίζουν ότι εκεί βρίσκονταν δημοσιογράφοι. Μας προειδοποίησαν ότι το κτίριο θα πληγεί», συμπλήρωσε.

«Πρόκειται για μια απίστευτα ανησυχητική εξέλιξη. Αποφύγαμε για λίγο τρομερές ανθρώπινες απώλειες. Καμιά δεκαριά δημοσιογράφοι και ανεξάρτητοι συνεργάτες του AP βρίσκονταν στο κτίριο και ευτυχώς, μπορέσαμε να το εκκενώσουμε εγκαίρως», σημείωσε.

