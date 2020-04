Αστροναύτης μας δίνει συμβουλές για να αντέξουμε την καραντίνα

Η Peggy Whitson, έχοντας πια συνταξιοδοτηθεί από τη NASA, έχει πολλά να μοιραστεί. Η εμπειρία της ως αστροναύτης της δίνει το πλεονέκτημα να ξέρει, before it was cool, πώς είναι να είσαι απομονωμένος. Όχι ότι μπορεί να συγκριθεί το σπίτι μας με ένα διαστημόπλοιο.

Η 60χρονη είναι η πρώτη γυναίκα αστροναύτης που έχει διοικήσει Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (Internanional Space Station) και μάλιστα δύο φορές. Είναι επίσης η μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα αστροναύτης που βρέθηκε στο διάστημα.

Το 2017 έσπασε ένα μοναδικό ρεκόρ: έχει περάσει τις περισσότερες συνολικά ημέρες στο διάστημα. Κανένας άλλος αστροναύτης της NASA, ανεξαρτήτως φύλου, δεν έχει μετρήσει 665 ημέρες.

“Η απομόνωση είναι στην πραγματικότητα πολύ εφικτή αλλά είναι σημαντικό να έχεις την ικανότητα να μπορείς να αλληλεπιδράς σωστά με τους ανθρώπους που μένεις μαζί, ζεις μαζί” τόνισε στην εκπομπή This Morning του CBS.

H Peggy Witson μοιράστηκε με τους τηλεθεατές της εκπομπής συμβουλές για το πώς να διαχειριστούν τα θέματα που προκύπτουν στην καραντίνα, συγκρίνοντας αυτό που ζούμε τώρα με την εμπειρία που βιώνουν οι αστροναύτες που ζουν στον ISS.

“Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να δουλέψουν από το σπίτι και να είναι γονείς από το σπίτι και έχουν την οικογένεια στο σπίτι και όλο αυτό είναι μια πρόκληση” είπε.

“Αυτό όμως είναι ακριβώς ότι κάναμε εμείς στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Το πλήρωμα διαστήματος έγινε η οικογένειά μας στην τροχεία και δεν είχαμε απλά να δουλέψουμε μαζί τους όλη τη μέρα αλλά δεν μπορούσαμε και να γυρίσουμε σπίτι το βράδυ. Μέναμε εκεί στο διάστημα και έπρεπε να έχουμε και διάδραση.”

Για να τους είναι πιο εύκολο, οι αστροναύτες προετοιμάζονται πολύ καιρό πριν για την πίεση που των διαπροσωπικών σχέσεων. “Εκπαιδεύουμε τους αστροναύτες μας να βελτιώσουν αυτές τις δεξιότητες γιατί θέλουμε όλοι να συνυπάρχουν καλά μεταξύ τους στον διαστημικό σταθμό” εξηγεί. “Δεν διαλέγεις την ομάδα σου, απλά πας εκεί πάνω και πρέπει να κάνεις ότι καλύτερο μπορείς σε όποια συνθήκη.”

Φυσικά, τα εμπόδια είναι πολύ μεγαλύτερα στο διάστημα. “Η ζωή τους ενός εξαρτάται από τον άλλον, οπότε είναι σημαντικό” υπογραμμίζει.

Έτσι, οι αστροναύτες αναπτύσσουν αυτές τις ιδιαίτερες δεξιότητες να λειτουργίας σε ομάδα για να μπορέσουν να επιβιώσουν στις δύσκολες συνθήκες. “Πρέπει να μπορείς να επικοινωνήσεις αποτελεσματικά” αναφέρει.

Η Witshon πρόσθεσε ότι ένας παράγοντας που βοηθάει τους αστροναύτες να παραμένουν θετικοί είναι ο “υψηλότερος σκοπός” ή το βαθύτερο νόημα της δουλειάς τους. Ενώ όμως οι αστροναύτες βοηθούν στην διεύρυνση των γνώσεων και της αναζήτησης για την ανθρωπότητα, στην δική μας περίπτωση το να μένουμε σπίτι έχει ένα μεγαλύτερο νόημα επίσης.

“Ο Covid-19 μας δίνει έναν υψηλότερο σκοπό ακριβώς όπως και το διάστημα γιατί σώζουμε ζωές όσο είμαστε σε καραντίνα” δηλώνει. “Είναι σημαντικό να καταλάβετε αυτό το μεγαλύτερο σκοπό και να τον αποδεχτείτε για να σας δώσεις λόγο και λογική στο να συνεχίσετε να παλεύεται με την κατάσταση.”

Τέλος, για όσους παραπονιούνται ότι βαριούνται ή δεν έχουν τι να κάνουν στο σπίτι, η Whitson είπε ότι στον διαστημικό σταθμό: “θα έκανα την επιπλέον δουλειά που σκεφτόμουν να κάνω.”

Πρότεινε στους ανθρώπους στο σπίτι να αναρωτηθούν: “Τι θα έκανα αν είχα περισσότερο χρόνο; Θα διάβαζα; Θα έγραφα ποίημα ή θα ασχολούμουν με την Τέχνη; Ποιο είναι αυτό το πράγμα που υπάρχει καιρό στο πίσω μέρος του μυαλού σου;”

protothema.gr