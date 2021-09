Αυστραλία: Αγοράκι κατάφερε να επιζήσει 4 ημέρες χαμένο στο δάσος

Ένα 3χρονο παιδί που αγνοούταν σε αγροτική ιδιοκτησία στην περιοχή Hunter της Αυστραλίας από την Παρασκευή, εντοπίστηκε τη Δευτέρα (06/09) από ελικόπτερο της αστυνομίας μετά από μεγάλη έρευνα στην ύπαιθρο κοντά στο σπίτι του.

Η αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση τη Δευτέρα, σύμφωνα με την οποία το τρίχρονο αγόρι που έχει αυτισμό βρέθηκε να πίνει νερό σε ένα ρυάκι κοντά στο σπίτι του περίπου στις 11.30 το πρωί.

Οπτικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα από την αστυνομία δείχνει το αγόρι, λίγο πριν τη διάσωσή του, να βάζει στο στόμα του με τα χέρια του νερό από ένα ρυάκι στο Πάτι, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του.

A three-year-old child missing on a rural property in the Hunter region since Friday has been located following a large-scale search.https://t.co/VrlVwL4sYW pic.twitter.com/byOXFCiD1j

