Αυστραλία: Συνετρίβη το πυροσβεστικό αεροσκάφος - Τρεις οι νεκροί

Τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους όταν πυροσβεστικό αεροσκάφος συνετρίβη στην Αυστραλία, μετάδωσε το πρωί της Πέμπτης το Γαλλικό Πρακτορείο με ανάρτησή του στο Twitter, επικαλούμενο αξιωματούχο.

Οι αρχές της Αυστραλίας είχαν γνωστοποιήσει νωρίτερα σήμερα ότι έχασαν την επαφή με τo μεγάλο πυροσβεστικό αεροσκάφος που συμμετείχε στη μάχη με τις φλόγες σε ορεινές περιοχές της νοτιοανατολικής πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας. Σε ανακοίνωση στο Twitter, το πυροσβεστικό σώμα της Νέας Νότιας Ουαλίας ανέφερε ότι «διενεργεί έρευνα για τις πληροφορίες σχετικά με σοβαρό συμβάν στο οποίο ενεπλάκη αεροσκάφος» στο νότιο τμήμα της πολιτείας.

Πυροσβέστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την κατάσβεση πυρκαγιών στην περιοχή εν μέσω υψηλής ζέστης, καθώς μεγάλο μέρος της χώρας τέθηκε σε συναγερμό από νωρίτερα σήμερα λόγω της επανόδου του καύσωνα έπειτα από πολυήμερες βροχοπτώσεις που προσέφεραν ανακούφιση στα μέτωπα.

Κατά τόπους επικρατούν σήμερα θερμοκρασίες 40° Κελσίου και πνέουν άνεμοι ταχύτητας ως και 90 χιλιομέτρων την ώρα, συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωση των πυρκαγιών.

Από τον Σεπτέμβριο, οι χωρίς προηγούμενο φωτιές στην Αυστραλία έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 29 ανθρώπους και έχουν μετατρέψει σε αποκαΐδια πάνω από 2.000 κατοικίες.

The NSW Rural Fire Service is investigating reports of a serious incident involving an aircraft in southern NSW this afternoon. Contact was lost with a Large Air Tanker which was working in the Snowy Monaro area. #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/i6u1mlZsZ0

— NSW RFS (@NSWRFS) January 23, 2020