Αυστρία: Σε ισχύ το ολικό lockdown

Το τέταρτο καθολικό lockdown από την έναρξη της πανδημίας της νόσου Covid τέθηκε σήμερα σε ισχύ στην Αυστρία, ωστόσο το σκι, το δημοφιλές σπορ των πολιτών, θα επιτρέπεται μόνο για τους εμβολιασμένους Αυστριακούς και όσους έχουν αναρρώσει από τη νόσο Covid, όπως αναφέρει η αυστριακή εφημερίδα «Die Presse».

Η Αυστρία, η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που επαναφέρει ένα τέτοιο μέτρο προκειμένου να ανακοπεί η επέλαση του τέταρτου κύματος, μπαίνει σε lockdown από σήμερα και για 20 ημέρες, όπως ανακοίνωσε ο καγκελάριός της, Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ την προηγούμενη Παρασκευή.

Ο ίδιος τόνισε ότι, ο εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού θα καταστεί υποχρεωτικός για το σύνολο του πληθυσμού, από την 1η Φεβρουαρίου του 2022, γεγονός που εξόργισε πολλούς πολίτες που ξεχύθηκαν στους δρόμους της χώρας κάνοντας λόγο για δικτατορία.

