Αυτή είναι η 1η χώρα που θα κάνει 3η δόση στους άνω των 50

Τα νεότερα στοιχεία που έρχονται από το Ισραήλ, πρωτοπόρο στους μαζικούς εμβολιασμούς κατά του κορωνοϊού, δημιουργούν ανησυχίες και δεύτερες σκέψεις σε αρκετούς επιστήμονες, καθώς η χώρα, παρόλο που έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμού στον κόσμο (78% του πληθυσμού άνω των 12 ετών έχει πλήρως εμβολιαστεί), εμφανίζει επίσης έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς νέων ημερήσιων κρουσμάτων παγκοσμίως (9.379 νέα κρούσματα χθες).

Για «κρίσιμη φάση» και για «αγώνα δρόμου εναντίον της πανδημίας» έκανε λόγο ο Ισραηλινός υπουργός Υγείας, ο οποίος έκανε τρίτη ενισχυτική δόση στις 13 Αυγούστου και η χώρα του, που έχει πληθυσμό περίπου 9,3 εκατομμυρίων κατοίκων, έγινε προ ημερών η πρώτη στον κόσμο που πλέον κάνει τρίτη δόση στους άνω των 50 ετών. Όπως επισημαίνει το περιοδικό «Science», αν και η συντριπτική πλειονότητα των εμβολιασμών στο Ισραήλ έχει γίνει με Pfizer/BioNTech, πάνω από τα μισά νέα κρούσματα αφορούν πλήρως εμβολιασμένους ανθρώπους, κάτι που δείχνει την εντυπωσιακή μεταδοτικότητα της παραλλαγής Δέλτα του κορωνοϊού και παράλληλα εγείρει ανησυχίες κατά πόσο η προστασία των εμβολίων εξασθενεί με το πέρασμα του χρόνου.

Over 8,000 new #COVID cases confirmed in #Israel🇮🇱"The third dose will prevent serious cases and Hospitalization, the #Delta variant will continue its spread" says Prof. Nadav Davidovitch. Also, one million Israelis already received the third booster shot. pic.twitter.com/Teh9DMY00V

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) August 17, 2021