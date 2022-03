Αυτό το σπίτι «Friends» πωλείται για 330.000 δολάρια (Φώτος)

Αν ήταν επεισόδιο, θα το έλεγαν «The one where everyone moves to Texas» και το συγκεκριμένο σπίτι, που πωλείται για 330.000 δολάρια, μπορεί να βρίσκεται στο Χιούστον, αλλά η διακόσμηση είναι αφιερωμένη στο θρυλικό (πλην φανταστικό) διαμέρισμα της Νέας Υόρκης.

«F·R·I·E·N·D·S– αν αγαπάτε την τηλεοπτική σειρά, θα λατρέψετε αυτό το σπίτι!», ξεκινά η καταχώρηση, που περιγράφει το δυο υπνοδωματίων σπίτι, το οποίο πρακτικά βρίσκεται στο Χιούστον του Τέξας αλλά πνευματικά είναι κολλημένο στα ‘90s.

«Υπάρχουν τοιχογραφίες που θυμίζουν σκηνές από την σειρά μαζί με διακόσμηση και έπιπλα για να νιώθεις ότι βρίσκεσαι εκεί».

Όντως, το περίπου 185 τ.μ. σπίτι διαθέτει ήδη άφθονα -έτοιμα για φωτογράφιση στο Instagram- σκηνικά της τηλεοπτικής σειράς, από τους τίτλους αρχής μέχρι την καφετέρια Central Perk.

Έχει επίσης έναν μεγάλο, πορτοκαλί καναπέ, χαλί τύπου γκαζόν μπροστά από μια αφίσα με το χαρακτηριστικό συντριβάνι, ενώ η κουζίνα είναι σχεδόν αντίγραφο εκείνης της Μόνικα, μέχρι τα μπλε ντουλάπια.

«Μετά από μια μέρα foosball [sic] ή άραγμα με φίλους στο Central Perk, ίσως είναι ώρα να τσεκάρετε την ντόπια διασκέδαση», συνεχίζει η καταχώριση, σημειώνοντας ότι υπάρχουν πολλά εμπορικά καταστήματα σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από το σπίτι, ενώ διαθέτει επίσης φορτιστή Tesla 220 volt, γκαράζ και μπαλκόνι.

Και όπως ο,τιδήποτε σχετικό με «Τα Φιλαράκια», το ενδιαφέρον για το σπίτι είναι έντονο από τότε που βγήκε προς πώληση, στις 18 Μαρτίου, σύμφωνα με την μεσίτρια Diana Hu.

«Πείτε το στους Ματ ΛεΜπλάνκ, Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτνεϊ Κοξ, Λίζα Κούντροου και Ντέιβιντ Σουίμερ», έγραψε στο Instagram. «Αν σας αρέσει η σειρά Friends, σήμερα είναι η τυχερή σας μέρα γιατί έχουμε το τέλειο σπίτι στο Χιούστον για εσάς».