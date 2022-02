Βάσεις και «ειρηνευτική δύναμη» στο Ντονμπάς σχεδιάζει ο Πούτιν

Την ώρα που ο πλανήτης κρατάει την ανάσα του για τις επόμενες κινήσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν, η χώρα απέκτησε πλέον το δικαίωμα να οικοδομήσει στρατιωτικές βάσεις στο Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ , όπως μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ.

Στο μεταξύ, Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο ο Ουκρανός πρόεδρος να αναγκαστεί να εγκαταλείψει το Κίεβο -για λόγους ασφαλείας- και να μεταβεί στο Λβιβ, στα δυτικά της χώρας, σύμφωνα το CNN.

Η Ρωσία έχει πλέον το δικαίωμα να οικοδομήσει στρατιωτικές βάσεις στις δύο αποσχισθείσες περιοχές της Ουκρανίας- Ντονέτσ και Λουχάνσκ- με βάση της συνθήκες που υπέγραψε ο ισχυρός άνδρας της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν με τους αυτονομιστές ηγέτες δίνοντάς τους τον αέρα της ανεξαρτησίας.

Με την κίνηση, ο Ρώσος πρόεδρος γυρίζει την πλάτη στις προειδοποιήσεις της Δύσης θέτοντας εν αμφιβόλω τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Όπως αναφέρει το Reuters, σύμφωνα με τις δύο συνθήκες φιλίας που υπέβαλε ο Πούτιν για να την έγκρισή του από τη ρωσική Δούμα, η κυβέρνηση της Μόσχας έχει το δικαίωμα να κτίσει βάσεις στις περιοχές αυτές και το ίδιο μπορούν να κάνουν κι αυτές στο ρωσικό έδαφος.

Οι δύο πλευρές δεσμεύονται να υπερασπιστούν η μία την άλλη και να υπογράψουν χωριστές συμφωνίες για στρατιωτική συνεργασία και για αναγνώριση των συνόρων του άλλου.

Με την Ουκρανία να κάνει λόγο για παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του κράτους της και να διαμηνύει πως δεν φοβάται τίποτα και κανέναν, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελέσνσκι ξεκαθάρισε πως περιμένει από τους δυτικούς συμμάχους να παρέχουν αποτελεσματική υποστήριξη στη χώρα του.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξήρε για μία ακόμη φορά τη δέσμευσή των ΗΠΑ να σταθούν στο πλευρό της Ουκρανίας και υποσχέθηκε ταχύτατα και αποφασιστικά μέτρα.

Η γαλλική προεδρία ανήγγειλε νέες κυρώσεις της ΕΕ σε βάρος ρωσικών φυσικών και νομικών προσώπων, καταγγέλλοντας την «παρανοϊκή» ομιλία του Πούτιν, που μίλησε περί «γενοκτονίας» των Ρώσων και των ρωσόφωνων στην Ουκρανία.

Εντός της ημέρας, ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον θα ανακοινώσει «μεγάλο πακέτο κυρώσεων».

Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας Σατζίντ Χαβίντ δήλωσε ότι οι ανακοινώσεις του Μπόρις Τζόνσον θα γίνουν σήμερα. Ο ίδιος, εκφράζοντας την εκτίμηση του Λονδίνου, δήλωσε: «Είδαμε ότι (η Ρωσία) έχει αναγνωρίσει αυτές τις αποσχισθείσες ανατολικές περιοχές στην Ουκρανία και από τις αναφορές μπορούμε ήδη να πούμε ότι έχει στείλει τανκς και στρατεύματα. Από αυτό μπορείτε να συμπεράνετε ότι έχει ξεκινήσει η εισβολή στην Ουκρανία.»

Αιφνιδιασμός Πούτιν

Λίγο πριν την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Ντονμπάς από τη Μόσχα, ο Ρώσος πρόεδρος επικοινώνησε με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς, και τους ενημέρωσε για την απόφασή του. Αμέσως μετά και στο πλαίσιο του διαγγέλματός του προς τον ρωσικό λαό, ο Βλάντιμιρ Πούτιν θα κάνει μία ιστορική διαδρομή για τη δημιουργία του ουκρανικού κράτους, αναφερόμενος στην Κριμαία και στην απόσχισή της μετά το δημοψήφισμα το 2014, κατηγορώντας ευθέως τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, ότι απειλούν τη Ρωσία, μεταφέροντας επιθετικά όπλα κοντά στην επικράτειά της. Τόνισε δε με σαφήνεια ότι δεν θα δεχθεί ποτέ την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, καθώς σε αυτήν την περίπτωση, η Ρωσία θα μπορούσε να δεχθεί στρατιωτικό πλήγμα στην ενδοχώρα της, ακόμη και πέρα από τα Ουράλια.

British Prime Minister Boris Johnson joined the United States and European leaders in swiftly condemning Russian President Vladimir Putin's recognition of two breakaway regions in eastern Ukraine and promised a tough response https://t.co/UBboQO6zRQ pic.twitter.com/iX1dYL3TY2

Το χρονικό μίας προαναγγελθείσας επέμβασης

Επί της ουσίας οι ρίζες της επιλογής της Μόσχας να προχωρήσει τελικά στη χρήση «σκληρής ισχύος» προκειμένου να πετύχει τους στόχους της στο Ουκρανικό ζήτημα, πηγαίνουν σχεδόν δύο δεκαετίες πίσω και στην υποκινούμενη από τη Δύση (σύμφωνα με τη Ρωσία) της λεγόμενης «Πορτοκαλί επανάστασης» που από τον Νοέμβριο του 2004 έως και τον Ιανουάριο του 2005, παρέλυσε τη χώρα, φέρνοντας στην εξουσία τον φιλοδυτικό Βίκτορ Γιουσένκο ο οποίος κέρδισε στις τότε –επεισοδιακές- προεδρικές εκλογές τον εκλεκτό της Μόσχας Βίκτορ Γιανουκόβιτς. Ως Πρόεδρος, ο Γιουσένκο είχε ταχθεί υπέρ της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, βάζοντας τη χώρα του σε καθεστώς «Έντονου Διαλόγου» με την Ατλαντική Συμμαχία το 2005. Στις εκλογές του 2010 και με τη στήριξη της Μόσχας, πρόεδρος της Ουκρανίας θα αναλάβει ο Βίκτορ Γιανουκόβιτς. Τρία χρόνια αργότερα, τον Νοέμβριο του 2013, ο Γιανουκόβιτς θα απορρίψει τη συμφωνία σύνδεσης της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ μιας νέας δανειακής συμφωνίας διάσωσης με τη Ρωσία και στενότερες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Η απόφαση του οδήγησε στη διαμαρτυρία των φίλο-ευρωπαϊστών Ουκρανών, μέσω μαζικών διαδηλώσεων στο Κίεβο. Τα γεγονότα οδήγησαν στην αντισυνταγματική καθαίρεσή του Γιανουκόβιτς από το αξίωμα του Προέδρου, στις 22 Φεβρουαρίου 2014, με τον ίδιο να βρίσκει καταφύγιο στη Ρωσία λίγες ημέρες αργότερα.

Αμέσως μετά την ανατροπή του Γιανουκόβιτς και τις πρώτες εντάσεις στη χερσόνησο της Κριμαίας ο Πούτιν θα δώσει εντολή για μεγάλης κλίμακας στρατιωτικά γυμνάσια στη νότια Ρωσία και τα σύνορα με την Ουκρανία, με τη συμμετοχή περισσότερων από 2.000 στρατιωτών. Ταυτόχρονα την εμφάνισή τους στους δρόμους της Συμφερόπολης, πρωτεύουσας της Κριμαίας, θα κάνουν και τα πρώτα ρωσικά άρματα βάζοντας έτσι τα θεμέλια για την προσάρτησής της στη ρωσική επικράτεια.

Το ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται και στην προκειμένη περίπτωση, με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά η Μόσχα στερείται μέσων πολιτικής πίεσης, καθώς η ρωσική κοινότητα που αποτελούσε περίπου το 30% της Ουκρανίας σχεδόν εξαφανίστηκε μέσα σε λίγα χρόνια. Η συντριπτική πλειονότητα των ροσώφωνων της Ουκρανίας μετακινήθηκε, ιδιαίτερα μετά το 2014, επιλέγοντας είτε να περάσει τα σύνορα της ρωσικής επικράτειας, είτε να εγκατασταθεί στην Κριμαία είτε να μετοικήσει στην περιοχή του Ντονμπάς που είχε ήδη περάσει στον έλεγχο των αυτονομιστών, αυξάνοντας δραματικά έτσι την πυκνότητα του πληθυσμού που είχε ως σημείο αναφοράς τη Μόσχα. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο δόθηκε στην τελευταία, ένα επιπλέον δικαίωμα ώστε να διεκδικήσει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση τον έλεγχο των περιφερειών Ντόνετσκ και Λουχάνσκ, στο πλαίσιο και των συμφωνιών του Μινσκ.

U.N. Amb. Linda Thomas-Greenfield addresses U.N. Security Council meeting: “[Putin] has put before the world a choice. We must meet the moment and we must not look away. History tells us that looking the other way…will be a far more costly path.” https://t.co/n1T7HZh4mT pic.twitter.com/iWQw612uLu

— ABC News (@ABC) February 22, 2022