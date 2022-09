Βασιλιάς Κάρολος Γ' - Το ιστορικό διάγγελμά του (Βίντεο)

Το πρώτο διάγγελμά του προς τον βρετανικό λαό, μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, απηύθυνε στις 20:00 ώρα Ελλάδος την Παρασκευή ο νέος βασιλιάς Κάρολος ο Γ'.

Σε αυτό, ντυμένος με μαύρο κοστούμι, λευκό πουκάμισο και μαύρη γραβάτα, ο Κάρολος απέτισε φόρο τιμής στη βασίλίσσα Ελισάβετ, λέγοντας ότι αποτέλεσε πάντοτε πηγή έμπνευσης για την οικογένειά του. Τόνισε ακόμη ότι υπήρξε πάντοτε αφοσιωμένη στον βρετανικό λαό, κάνοντας μια στορική αναδρομή στη θητεία της και στεκόμενος στις αξίες και τις αρχές της.

Αρχές, που, όπως είπε, εμπνέουν και τον ίδιο, καθώς αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα. «Η ζωή μου θ' αλλάξει» είπε χαρακτηριστικά σε μία προσωπική αναφορά για την άνοδό του στον θρόνο σε ηλικία 74 ετών, ενώ ανακήρυξε πρίγκιπα και πριγκίπισσα της Ουαλίας το ζεύγος Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον.

Ήταν η πρώτη δημόσια ομιλία του μετά τον θάνατο της μητέρας του βασίλισσας Ελισάβετ, την οποία διαδέχεται στον θρόνο. Ο 73χρονος Κάρολος ανακηρύχθηκε αυτομάτως βασιλιάς όταν η Ελισάβετ Β' απεβίωσε χθες το απόγευμα στο κάστρο Μπαλμόραλ της Σκωτίας.

Δείτε βίντεο:

«Ο θάνατος της πολυαγαπημένης μου μητέρας, της βασίλισσας, είναι μια στιγμή υπέρτατης θλίψης για εμένα», τόνισε ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ της Βρετανίας στις πρώτες του δηλώσεις μετά τον θάνατο της Ελισάβετ Β’. «Η απώλειά της θα γίνει βαθιά αισθητή σε όλη τη χώρα, την κοινοπολιτεία και για αμέτρητους ανθρώπους», είπε ο μεγαλύτερος γιος της Ελισάβετ Β’. Συμπλήρωσε ότι ανακούφιση τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένειά του προσφέρουν ο σεβασμός και η στοργή που απολάμβανε η μητέρα του καθ’ όλη τη διάρκεια της βασιλείας της.

Ο κόσμος «αγκάλιασε» τον Κάρολο έξω από το Μπάκιγχαμ

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα, με τη νέα ιδιότητα του βασιλιά, ο Κάρολος έφτασε στο Λονδίνο και μετέβη στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, όπου ήταν συγκεντρωμένο πλήθος κόσμου, που έσπευσε να συλλυπηθεί, να χαιρετήσει, να αγκαλιάσει τον νέο μονάρχη. Μία Βρετανίδα έσκυψε και του φίλησε το χέρι ενώ άλλες τον φίλησαν στο μάγουλο.

📷 And here is the moment one lady in the crowd reached and and kissed King Charles on the cheek… 😘#KingCharles #QueenElizabeth https://t.co/pnuXuns08n pic.twitter.com/aihTQ9r2Fn

— Chris Ship (@chrisshipitv) September 9, 2022