Βασιλιάς Κάρολος: Η ιστορική στέψη - Όσα θα γίνουν σήμερα

Όλα τα βλέμματα του πλανήτη είναι στραμμένα στην ιστορική στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ' και της «αιώνιας» αγαπημένης του, της βασιλικής συζύγου Καμίλα, που το Σάββατο 6 Μαΐου θα λάβει επίσημα τον τίτλο της βασίλισσας.

Η στέψη του ζεύγους των Βρετανών γαλαζοαίματων θα πραγματοποιηθεί στο αβαείο του Ουέστμινστερ και θα την παρακολουθήσουν 2.300 προσκεκλημένοι, μεταξύ των οποίων βασιλείς και βασίλισσες από όλο τον κόσμο, από την Γηραιά Ήπειρο μέχρι το μακρινό Μπουτάν, αρχηγοί κρατών, μέλη της βρετανικής αριστοκρατίας και εξέχοντα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Πάντως, 70 χρόνια πριν, στην στέψη της εκλιπούσης βασίλισσας Ελισάβετ, το 1953, οι υψηλοί προσκεκλημένοι ήταν 8.000, όμως, ο νέος βασιλιάς σε μια λαμπερή δεξίωση το βράδυ της Παρασκευής υποδέχθηκε αρκετούς γαλαζοαίματους και κρατικούς αξιωματούχους που δεν έλαβαν πρόσκληση για την τελετή της στέψης του.

Τι είναι η τελετή στέψης;

Ο 74χρονος Κάρολος, πρωτότοκος γιος της βασίλισσας Ελισάβετ, περίμενε στωικά επί δεκαετίες να διαδεχθεί την μητέρα στο θρόνο. Ο μακροβιότερος διάδοχος στην ιστορία της Βρετανίας μετά τον θάνατο της Ελισάβετ σε ηλικία 96 ετών τον περασμένο Σεπτέμβριο αναγορεύτηκε βασιλιάς χωρίς, όμως, να γίνει η επίσημη στέψη. Η στέψη είναι συμβολική θρησκευτική τελετή, σύμφωνα με την οποία όταν το στέμμα τοποθετείται επί της κεφαλής του μονάρχη επισημοποιείται ο ρόλος του ως επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας και παράλληλα, συμβολίζει την μεταφορά στον βασιλιά του τίτλου και των εξουσιών που απορρέουν από αυτόν (τον τίτλο). Έτσι, αν και ο Κάρολος έγινε βασιλιάς μετά τον θάνατο της Ελισάβετ, η επίσημη στιγμή της βασιλείας του αρχίζει αμέσως μετά την στέψη του.

Ώρα, τοποθεσία και τελετουργικό της στέψης του Καρόλου και της Καμίλα

Το παλάτι του Μπάκιγχαμ έχει επιβεβαιώσει πως η τελετή στέψης του Βρετανού γαλαζοαίματου και της βασιλικής συζύγου θα πραγματοποιηθεί στο αβαείο του Ουέστμινστερ, στον ίδιο χώρο που τελέστηκε και η κηδεία της Ελισάβετ, το Σάββατο 6 Μαΐου στις 11.00 (τοπική ώρα). Με εξαίρεση τον Εδουάρδο τον Ε' και τον Εδουάρδο τον Η' στο αβαείο έχει γίνει η στέψη όλων των βασιλέων της Αγγλίας με πρώτο τον Γουλιέλμο τον Κατακτητή το 1066. Στον ίδιο χώρο έχουν ταφεί και όλοι οι μονάρχες από τον Ερρίκο Γ' μέχρι τον Γεώργιο Β' το 1820, οι υπόλοιποι αναπαύονται στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Πριν την τελετή ο Κάρολος και η Καμίλα θα ξεκινήσουν από το παλάτι του Μπάκιγχαμ με την βασιλική άμαξα που είχε χρησιμοποιήσει για το Διαμαντένιο Ιωβηλαίο η βασίλισσα Ελισάβετ. Η άμαξα του βασιλικού ζεύγους θα ακολουθήσει την διαδρομή από το Mall μέσω της Πλατείας Τραφάλγκαρ και κατα μήκος της Parliament Street θα καταλήξει στο αβαείο του Ουέστμινστερ. Η τελετή θα γίνει από τον Αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρι και αποτελείται από έξι στάδια.

'Let us approach the throne of grace with boldness, so that we may receive mercy and find grace to help in time of need.'

1. Αναγνώριση. Σε αυτό το στάδιο ο Κάρολος θα σταθεί δίπλα στην Καρέκλα της Στέψης και ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι θα τον παρουσιάσει στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι θα αναφωνούν «Ο Θεός σώζει τον βασιλιά Κάρολο!». Η Καρέκλα της Στέψης είναι από ξύλο βελανιδιάς και εξαιρετικά εύθραυστη αφού η ηλικία της υπερβαίνει τα 700 έτη!

2. Όρκος. Ο Κάρολος θα δώσει όρκο στην Εκκλησία της Αγγλίας και στο Νόμο καθώς ο Αρχιεπίσκοπος θα του υποβάλει 4 ερωτήσεις στις οποίες ο βασιλιάς απαντά επιβεβαιώνοντας την πίστη του στην προτεσταντική θρησκεία.

3. Χρίσμα. Ο Κάρολος βγάζει τον χιτώνα της τελετής, κάθεται στην Καρέκλα της Στέψης και ο Αρχιεπίσκοπος τον αλείφει με το ιερό λάδι που έχει ταξιδέψει μήνες νωρίτερα από τα Ιεροσόλυμα. Πρόκειται για μια ιδιωτική στιγμή που δεν θα καταγράψουν οι κάμερες. Το ίδιο είχε συμβεί και στην στέψη της Ελισάβετ το 1953.

4. Ανάληψη. Στον βασιλιά θα δοθούν δύο σκήπτρα και μία σφαίρα. Πρόκειται για το σκήπτρο του Κυρίαρχου με το περιστέρι, το οποίο συμβολίζει τον πνευματικό ρόλο του μονάρχη και για το σκήπτρο του Κυρίαρχου με τον σταυρό, το οποίο συμβολίζει την προσωρινή εξουσία του βασιλιά και την χρηστή διακυβέρνηση. Η σφαίρα συμβολίζει την θρησκευτική και την ηθική εξουσία. Στο δάχτυλο του Καρόλου θα τοποθετηθεί και το δαχτυλίδι της Στέψης. 'Όταν όλα τα κοσμήματα θα έχουν φορεθεί από τον μονάρχη ο Αρχιεπίσκοπος θα τοποθετήσει στο κεφάλι του Καρόλου το στέμμα του Αγίου Εδουάρδου.

5. Ενθρόνιση. Κατά την ενθρόνιση ο Αρχιεπίσκοπος απευθυνόμενος στον νέο βασιλιά του λέει: «Είθε ο ίδιος Θεός του οποίου ο θρόνος είναι παντοτινός να διατηρήσει τον θρόνο σου με αρετή, που θα είναι σταθερή στο διηνεκές...».

6. Φόρος Τιμής. Πρόκειται για μια ιστορική διαδικασία κατά την οποία οι πρίγκιπες και πριγκίπισσες εξ αίματος, ο Αρχιεπίσκοπος και εξέχοντες ευγενείς γονατίζουν μπροστά στον μονάρχη και δηλώνουν πίστη στο πρόσωπό του. Κατά την τελετή στέψης του Καρόλου η διαδικασία θα ξεκινήσει με απόδοση τιμής στην Εκκλησία, μετά στο βασιλικό αίμα (με πρωταγωνιστή της τελετής τον πρίγκιπα Ουίλιαμ) και στη συνέχεια μπορεί να συμμετέχει στην

τελετή όποιος από τους παρισταμένους το επιθυμεί.

This is the cope that will be worn by our Dean, the Very Reverend Dr David Hoyle, at tomorrow's #Coronation. Made from crimson velvet and decorated with embroidered flowers and stars, the cope was made for the coronation of Charles II in 1661 and is the oldest in our collection. pic.twitter.com/vek60RVHme

— Westminster Abbey (@wabbey) May 5, 2023