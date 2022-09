Βασίλισσα Ελισάβετ: Πώς εκσυγχρόνισε τη μοναρχία

Το κορυφαίο επίτευγμα της βασίλισσας Ελισάβετ της Βρετανίας, η οποία πέθανε την Πέμπτη μετά από 70 χρόνια στον θρόνο, ήταν να διατηρήσει τη δημοτικότητα της μοναρχίας εν μέσω σεισμικών πολιτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αλλαγών που απείλησαν να την κάνει αναχρονιστική.

>>> BRIEF PLATINUM - 2ο Τεύχος - Αφιέρωμα UNIC - Πέραν των 100 τίτλων σπουδών - Τα ποσοστά εργοδότησης των αποφοίτων του / Ρεπορτάζ, βίντεο από όλες τις Μαρίνες της Κύπρου / Επιχειρηματικά νέα / Αναλύσεις / Παραοικονομία ΕΔΩ <<<

Μια αξιοπρεπής, αξιόπιστη φιγούρα που βασίλεψε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο Βρετανό μονάρχη, η Ελισάβετ βοήθησε να εξελιχθεί αυτός ο θεσμός στον σύγχρονο κόσμο, απομακρύνοντας το τελετουργικό της αυλής και καθιστώντας τον κάπως πιο ανοιχτό και προσβάσιμο, όλα υπό τη λάμψη των ολοένα πιο παρεμβατικών και συχνά εχθρικών ΜΜΕ.

Ενώ το έθνος στο οποίο βασίλευε μερικές φορές πάλευε να βρει τη θέση του σε μια νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων και η οικογένειά της συχνά ερχόταν σε αντίθεση με τις προσδοκίες του κοινού, η ίδια η βασίλισσα παρέμεινε σύμβολο σταθερότητας. Προσπάθησε επίσης να ξεπεράσει τα ταξικά εμπόδια και κέρδισε τον σεβασμό ακόμη και των σκληροπυρηνικών Ρεπουμπλικανών.

Για μεγάλο μέρος του κόσμου ήταν η προσωποποίηση της Βρετανίας, ωστόσο παρέμενε κάτι σαν αίνιγμα ως άτομο, όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters. Δεν έδινε ποτέ συνεντεύξεις και σπάνια εξέφραζε συναισθήματα ή προσωπική γνώμη δημόσια -μια γυναίκα που αναγνωρίζεται από εκατομμύρια, αλλά δεν τη γνωρίζει σχεδόν κανένας.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Θάνατος Ελισάβετ: Το σχέδιο για κηδεία και η ενθρόνιση Καρόλου

«Νομίζω ότι έφερε ζωή, ενέργεια και πάθος στη δουλειά, κατάφερε να εκσυγχρονίσει και να εξελίξει τη μοναρχία όσο καμία άλλη», είπε ο εγγονός της πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο οποίος πλέον είναι διάδοχος του θρόνου, σε τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ το 2012.

Δραματικές αλλαγές στη Βρετανία κατά τη θητεία της βασίλισσας Ελισάβετ

Η Ελισάβετ Αλεξάνδρα Μέρι γεννήθηκε στις 21 Απριλίου 1926 στην οδό Bruton 17 στο κεντρικό Λονδίνο. Ήταν μόλις 25 ετών όταν πέθανε ο πατέρας της και έγινε η βασίλισσα Ελισάβετ Β' στις 6 Φεβρουαρίου 1952, ενώ βρισκόταν σε περιοδεία στην Κένυα με τον σύζυγό της πρίγκιπα Φίλιππο. Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ ήταν ο πρώτος από τους 15 πρωθυπουργούς που υπηρέτησε κατά τη διάρκεια της βασιλείας της.

«Κατά κάποιον τρόπο δεν είχα έναν μέντορα. Ο πατέρας μου πέθανε πολύ νέος και έτσι ήταν πολύ ξαφνικό να αναλάβω και να κάνω την καλύτερη δουλειά που μπορούσα. Είναι θέμα ωρίμανσης σε κάτι που έχει συνηθίσει να κάνει κάποιος και αποδέχεται το γεγονός ότι αυτή είναι η μοίρα του. Είναι δουλειά για μια ζωή», είπε η ίδια σε ένα ντοκιμαντέρ το 1992.

“I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and the service of our great imperial family to which we all belong,”

.#thequeen #queenelizabeth pic.twitter.com/m2NyWGiK6I

— 𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐨𝐫𝐧𝐰𝐚𝐥𝐥𝐬 & 𝐂𝐚𝐦𝐛𝐫𝐢𝐝𝐠𝐞𝐬 (@cornwallsnews) September 8, 2022