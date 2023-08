ΒBC-Πριγκόζιν: Νεκρός ο αρχηγός της Wagner σε πτώση ιδιωτικού τζετ στη Μόσχα

Σε θρίλερ εξελίσσεται αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε βορείως της Μόσχας το απόγευμα της Τετάρτης, αφού από την συντριβή του ιδιωτικού τζετ, φέρεται να έχει σκοτωθεί ο αρχηγός της Wagner, Γιεβγκένι Πριγκόζιν.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων, Tass, ο αρχηγός της μισθοφορικής ομάδας, βρισκόταν στην λίστα των επιβατών, δίχως ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί αν ο ίδιος είχε όντως επιβιβαστεί. Την είδηση μεταδίδουν ολοένα και περισσότερα διεθνή πρακτορεία.

Το BBC συγκεκριμένα, δημοσιεύει πως ο Πριγκόζιν ήταν ανάμεσα στους επιβάτες και κατ επέκταση είναι νεκρός.

Δείτε βίντεο:

An Embraer Legacy 600 Business Jet going by RA-02795 which is Registered to Leader of the Wagner PMC Group, Yevgeny Prigozhin has reportedly Crashed in the Tver Region of Russia to the Northwest of Moscow resulting in the Death of all 4 who were Onboard; it is currently Unknown… pic.twitter.com/HFeBRKQMUx

Το αεροσκάφος που συνετρίβη είναι ένα πολιτικό Embraer και κατέπεσε στην περιοχή Tver της Ρωσίας. Όλοι οι επιβαίνοντες σκοτώθηκαν σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου του ρωσικού υπουργείου Έκτακτων Αναγκών. Το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από τη Μόσχα με προορισμό την Αγία Πετρούπολη. Σ’ αυτό επέβαιναν 7 επιβάτες και τρία μέλη πληρώματος.

BREAKING:

A private jet owned by Prigozhin was just shot down by Russian air defenses over Tver.

Around 10 people onboard have been killed. pic.twitter.com/mUCHws77Y0

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 23, 2023