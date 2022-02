Biden: Είμαι πεπεισμένος ότι η Ρωσία θα εισβάλει στην Ουκρανία

Δεύτερο μήνυμα προς τον αμερικανικό λαό μέσα σε λίγα 24ώρα για την κρίση στην Ουκρανία απεύθυνε ο Τζο Μπάιντεν, ενημερώνοντας για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο της αντιπαράθεσης με τη Ρωσία. Πριν τις δηλώσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη με τους Ευρωπαίους ηγέτες και το ΝΑΤΟ και για τον λόγο αυτό καθυστέρησε να ανέβει στο βήμα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις πληροφορίες και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες και οι σύμμαχοι στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι «η Ρωσία υποστηρίζει ότι δεν θα εισβάλει, αλλά έχει περικυκλώσει την Ουκρανία».

Watch live as I give an update on our continued efforts to pursue deterrence and diplomacy – and an update on Russia’s buildup of military troops on the border of Ukraine. https://t.co/Xt6EQUNltF

