Βιέννη: Πυροβολισμοί κοντά σε συναγωγή - Πληροφορίες για 1 νεκρό

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα στο κέντρο της Βιέννης για τη σύλληψη δράστη που φέρεται να ευθύνεται για την επίθεση με πυρά στη συναγωγή της αυστριακής πρωτεύουσας.

Επίθεση να πραγματοποιήθηκε σε συναγωγή της Βιέννης πριν από λίγο, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πυροβολισμούς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες από την ιστοσελίδα της μεγαλύτερης αυστριακής εφημερίδας Kronen Zeitung, ακούστηκαν πυροβολισμοί στην Σβεντενπλατς (Schwedenplatz), κοντά σε συναγωγή.

Η αστυνομία της αυστριακής πρωτεύουσας επιβεβαίωσε μέσω Twitter τη μεγάλη επιχείρηση που βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη στο κέντρο της πόλης, μετά τους πυροβολισμούς, καλώντας τους πολίτες να μείνουν μακριά από δημόσιους χώρους και μέσα μαζικής μεταφοράς και να μην καταγράφουν ή μοιράζονται φωτογραφικό υλικό ή βίντεο της επιχείρησης.

Βίντεο που κυκλοφορούν στο Twitter δείχνουν την αστυνομική επιχείρηση ενώ ακούγεται καταιγισμός πυρών.

Όπως μεταδίδει η ίδια πηγή, τουλάχιστον ένας αστυνομικός έχει τραυματιστεί σοβαρά ενώ ο φερόμενος δράστης έχει διαφύγει.

Ωστόσο, άλλες πηγές κάνουν λόγο για έναν νεκρό. Ειδικότερα, ο Φλόριαν Κλενκ, αρχισυντάκτης του περιοδικού "Falter", επικαλούμενος το υπουργείο Εσωτερικών, υπάρχει ένας νεκρός και πολλοί τραυματίτες.

«Τρομοκρατικό χτύπημα στη συναγωγή της Βιέννης. Ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες» μετέφερε ο ίδιος μέσω Twitter.

#Eilt #Aktuell läuft ein größerer Polizeiieinsatz in der #InnerenStadt. Wir sind verstärkt mit unseren Kräften vor Ort. Genauere Umstände werden derzeit erhoben. Sobald wir näheres haben, erfahren Sie es hier. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

Area around Schwedenplatz (across the canal). Area cleared and heavy police presence pic.twitter.com/XdIxSk1p0P

— The Autsiders (@TAutsiders) November 2, 2020

