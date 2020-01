Βίντεο: Άνθρωποι πέφτουν στο έδαφος από τον κορονοϊό στην Κίνα

Τουλάχιστον 26 είναι ο αριθμός των θυμάτων από το ξέσπασμα του νέου κορονοϊού, ενώ τα κρούσματα υπερβαίνουν τα 830, σημαίνοντας κόκκινο συναγερμό.

Συγκλονιστικές εικόνες έρχονται από την Κίνα, όπου δεκάδες άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του κορονοϊού.

Ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σε 26, ενώ τα κρούσματα υπερβαίνουν τα 830, εκ των οποίων τα 177 θεωρούνται κρίσιμα.

Στην επαρχία Γουχάν, όπου ξεκίνησε ο φονικός ιός, οι δρόμοι είναι άδειοι, ενώ οι προμήθειες των φαρμακείων έχουν αρχίσει να εξαντλούνται.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στα social media και δείχνουν άτομα να πέφτουν στο έδαφος, μολυσμένα από τον ιό.

Η επαρχία Γουχάν βρίσκεται σε καραντίνα, καθώς οι σιδηροδρομικοί σταθμοί έχουν κλείσει, οι αεροπορικές πτήσεις έχουν ακυρωθεί, ενώ οι κάτοικοι αποφεύγουν τις περιττές μετακινήσεις.

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων της κινεζικής κυβέρνησης, οι αρχές ξεκίνησαν τη δημιουργία – εξπρές ενός νέου νοσοκομείου, μεγέθους 1.000 κλινών, προκειμένου να νοσηλευτούν οι ασθενείς.

Παράλληλα, έδωσαν στη δημοσιότητα την πρώτη φωτογραφία του νέου ιού, ενώ ανακοίνωσαν την αναστολή των δημόσιων συγκοινωνιών σε τουλάχιστον 10 πόλεις, αλλά και το κλείσιμο ιστορικών μνημείων, όπως η Απαγορευμένη Πόλη, τμήμα του Σινικού Τοίχους και η Disneyland στη Σαγκάη.

This is what the #CoronaVirus looks like

China released the first strain of virus information and its electron micrographs, new coronavirus nucleic acid detection primers and probe sequences, and other important info.#WuhanCoronavirus pic.twitter.com/jraZnkhP9A

— news for you (@newsforyouSA) January 24, 2020