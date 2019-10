Βίντεο από την επιχείρηση όπου σκοτώθηκε ο ηγέτης του ISIS

Βίντεο από την επιχείρηση στη Συρία και τον θάνατο του ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους, Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι, έδωσε το Πεντάγωνο την Τετάρτη.

Σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε για το συμβάν, ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ μίλησε για την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής.

Στο βίντεο φαίνονται Αμερικανοί στρατιώτες και στρατιωτικοί σκύλοι, οι οποίοι απογειώθηκαν με 8 ελικόπτερα από μια άγνωστη στρατιωτική βάση στη Μέση Ανατολή να φτάνουν στο σημείο. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι η επιχείρηση διοργανώθηκε από μια αεροπορική βάση στο δυτικό Ιράκ. Η χερσαία επιχείρηση στην περιοχή της Ιντλίμπ στη Συρία είχε τη συνδρομή ενός στρατιωτικού αεροσκάφους και πλοίων, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Οι στρατιώτες είχαν επίσης ένα στρατιωτικό ρομπότ, το οποίο τελικά δεν χρησιμοποίησαν.

Δείτε τα βίντεο:

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

