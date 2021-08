Βίντεο: Ασύλληπτες εικόνες στο αεροδρόμιο της Καμπούλ

Ασύλληπτες εικόνες εκτυλίσσονται τις τελευταίες ώρες στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ, καθώς χιλιάδες κόσμου πασχίζουν να εγκαταλείψουν τη χώρα μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ που επικαλούνται αυτόπτες μάρτυρες, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα στο χάος που επικρατεί στον αερολιμένα.

Μάρτυρας ανέφερε στο πρακτορείο Reuters, ότι είδε ένα όχημα να παραλαμβάνει τα πτώματα πέντε ανθρώπων, ενώ ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι δεν ήταν ξεκάθαρο αν οι άνθρωποι αυτοί σκοτώθηκαν από τα πυρά που έπεσαν νωρίτερα από Αμερικανούς στρατιώτες ή από το ποδοπάτημα λόγω του πανικού που προκλήθηκε εξαιτίας των πυρών.

When you see footage like this, think of the level of desperation that pushes a person to do this.@akhbarpic.twitter.com/zmhUMaQphK

