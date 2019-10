Βίντεο – εφιάλτης από την πύρινη λαίλαπα στην Kαλιφόρνια

Οδηγός που κινείτο στον αυτοκινητόδρομο 405 κατέγραψε τρομακτικές σκηνές με τις φλόγες να βρίσκονται πια πάνω στην άσφαλτο και τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν υπερβολικά το έργο της πυρόσβεσης.

Τμήματα του αυτοκινητοδρόμου 405, της οδικής αρτηρίας με την μεγαλύτερη κίνηση στις ΗΠΑ, έκλεισαν παροδικά λόγω της φωτιάς.

Περίπου 180.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους εξαιτίας της πυρκαγιάς «Kincade», όπως έχει ονομαστεί, η οποία μαίνεται βόρεια του Σαν Φρανσίσκο, όπου οι φλόγες έχουν ήδη κάψει περισσότερα από 120.000 στρέμματα.

"Oh my Lord."

A driver on interstate 405 captured terrifying footage of the aggressive #GettyFire. The Getty Center tweeted their building was safe, but many nearby residents have been forced to evacuate. https://t.co/wo0iYNamQm pic.twitter.com/gfrf3BPB2F

