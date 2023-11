Βίντεο: Εκατοντάδες διαδηλωτές έξω από την οικία του Νετανιάχου - Τον καλούν να παραιτηθεί

Εκατοντάδες άνθρωποι ζήτησαν την παραίτηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια διαδήλωσης έξω από την κατοικία του στην Ιερουσαλήμ, όπως ανέφερε σήμερα η εφημερίδα The Times of Israel.

Η αστυνομία συγκρούστηκε με διαδηλωτές κατά τη διάρκεια της χθεσινοβραδινής διαδήλωσης και συνέλαβε τρεις ανθρώπους, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι διαδηλωτές προσπάθησαν να σπάσουν τον κλοιό ασφαλείας γύρω από το σπίτι του πρωθυπουργού.

Protesters mass outside Israeli PM Netanyahu's house as anger grows. Even his own people detest him! pic.twitter.com/TAlj3U2ozg

— Sophie (@S_C_Fit) November 4, 2023