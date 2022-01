Βίντεο: Η έκρηξη ηφαιστείου στην Τόνγκα και το τσουνάμι από ψηλά

Η έκρηξη του υποθαλάσσιου ηφαιστείου στην περιοχή Τόνγκα έχει προκαλέσει αναστάτωση στα νησιά του Ειρηνικού ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται και οι αρχές της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

Η στιγμή της έκρηξης όπως καταγράφηκε από δορυφόρο κόβει την ανάσα

Tonga's Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn

— US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022