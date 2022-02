ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που οι διασώστες βγάζουν τον 5χρονο απ'το πηγάδι

Απεγκλωβίστηκε, μετά από τιτάνια προσπάθεια ο 5χρονος Ραγιάν που είχε πέσει σε πηγάδι στο Μαρόκο και είχε παγιδευτεί εκεί για πέντε ημέρες.

Το βίντεο που οι διασώστες βγάζουν το παιδί σε φορείο και το μεταφέρουν στο ασθενοφόρο, ενώ το πλήθος πανηγυρίζει και χειροκροτά κάνει το γύρο των social media.

Η κατάστασή του δεν είναι γνωστή προς το παρόν, τα διεθνή μέσα μεταδίδουν ότι το παιδί μεταφέρεται στο νοσοκομείο, χωρίς να είναι γνωστή η κατάσταση της υγείας του.

Το 5χρονο αγόρι ανασύρθηκε από τα βάθη ενός πηγαδιού στο βόρειο Μαρόκο αργά απόψε, τερματίζοντας μια τετραήμερη επιχείρηση διάσωσης που συγκίνησε τους Μαροκινούς και κίνησε το παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Το αγόρι, που ονομάζεται Ραγιάν, είχε πέσει στο πηγάδι κοντά στο σπίτι του στο μικροσκοπικό χωριό Ighrane, περίπου 60 μίλια από την πόλη Chefchaouen με τους γαλάζιους τοίχους, από το απόγευμα της Τρίτης.

Σύμφωνα με τους New York Times, μετά τον απεγκλωβισμό του οι γονείς του έδειχναν κουρασμένοι αλλά ήρεμοι καθώς τον έβγαζαν με φορείο και τον έβαζαν σε ασθενοφόρο που τον περίμενε. Μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε ένα ελικόπτερο που περίμενε σε παρακείμενο σημείο για να τον μεταφέρει σε νοσοκομείο σε κοντινή πόλη.

Οι διασώστες δούλεψαν νυχθημερόν τα προηγούμενα 24ωρα για να βγάλουν το αγόρι, σκάβοντας πρώτα στο ίδιο το πηγάδι και στη συνέχεια - όταν φοβήθηκαν ότι τα τοιχώματά του θα μπορούσαν να καταρρεύσουν πάνω του - ανοίγοντας ένα γιγαντιαίο αυλάκι δίπλα στο πηγάδι και έπειτα σκάβοντας μια οριζόντια σήραγγα για να μπορέσουν να το προσεγγίσουν.

Η επιχείρηση παρέμεινε λεπτή και επικίνδυνη μέχρι τις τελευταίες στιγμές, καθώς οι εργάτες προσπαθούσαν προσεκτικά να τον βγάλουν έξω μέσω της σήραγγας που συνέδεε το νέο φρεάτιο με το πηγάδι χωρίς να προκληθεί κατάρρευση.

After five days of work, day and night around the clock, the first responders of Morocco successfully rescued #Rayan from the well he fell in. Every life matters pic.twitter.com/jGE1KnZB4v

— Asaad Hanna (@AsaadHannaa) February 5, 2022