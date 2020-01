Βίντεο που φέρεται να δείχνει τη στιγμή της πτώσης του Boeing

Για συντριβή ενός ουκρανικού αεροσκάφος Boeing 737 με 180 επιβαίνοντες μετά την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο «Χομεϊνί» της Τεχεράνης κάνουν λόγο τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων FARS και Tasnim.

Κατά τις ίδιες πηγές η συντριβή προκλήθηκε από τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε το αεροσκάφος.

Το αεροσκάφος, σύμφωνα με το Fars, είχε προορισμό την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο.

Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για την κατάσταση των επιβατών Ιρανός αξιωματούχος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης εξέφρασε φόβους ότι όλοι οι επιβαίνοντες στο αεροπλάνο είναι νεκροί καθώς το αεροπλάνο έπιασε φωτιά μετά τη συντριβή του.

Η καταγραφή της πτήσης από το Flight Radar

It didn't go far. Ukrainian #Boeing737 crashes right after take off from #Tehran. Eerie to watch its final movements on Flight Radar. #PS752 #Ukraine #Iranhttps://t.co/uTVnDi1It5 pic.twitter.com/Pc8FLAu6E8

