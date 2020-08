Βηρυτός: Αυξάνονται νεκροί και τραυματίες -Τι δείχνουν οι έρευνες

Μάχη με τo χρόνο δίνουν οι διασώστες για να ανασύρουν εγκλωβισμένους από τα χαλάσματα της Βηρυτού, μετά τη χθεσινή έκρηξη που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 108 ατόμων, ενώ πάνω από 4.000 άτομα τραυματίστηκαν.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση του Λιβάνου αποφάσισε να θέσει σε κατ' οίκον περιορισμό όλους τους αξιωματούχους του λιμανιού της Βηρυτού που ήταν υπεύθυνοι για τις αποθήκες και την ασφάλεια, αναφέρουν υπουργικές πηγές στο Reuters.

Κάθε φορά που τα σωστικά συνεργεία ανασύρουν κάποιον ζωντανό από τα συντρίμμια, οι παριστάμενοι ξεσπούν σε πανηγυρισμούς. Ένας από τους διασωθέντες ήταν ένας νεαρός άνδρας, που είχε εγκλωβιστεί κάτω από ένα γκρεμισμένο κτήριο για άνω από 10 ώρες. Μόλις τον ανέσυραν, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Second compilation video of the #Beirut explosion#PrayForBeirut#PrayForLebanon pic.twitter.com/CfsoaPgGKR

— Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) August 5, 2020